民進黨政治追殺國民黨縣市首長 朱立倫：非民主之福

宜蘭縣長林姿妙遭宜蘭地檢署與廉政署以貪汙罪嫌約談，昨無保請回，今天國民黨主席朱立倫出席新竹縣2022峨眉桶柑產業開幕活動，他強調針對民進黨利用司法手段、政治追殺，國民黨一定捍衛縣市首長的清白，並呼籲民進黨，台灣的民主不是一黨獨大、一黨專政，一再針對國民黨的政治人物、縣市長，希望一一下馬，這不是臺灣民主之福。

朱立倫表示，國民黨一定是堅定捍衛所有縣市長的清白，對於民進黨的政治追殺，或者是透過司法的手段，一定會強力的捍衛，包含組成最強的司法團隊，國民黨必須要團結起來，對年底的選舉要有堅定的信心，要有團結的力量，同時要全力對抗民進黨任何司法手段。

朱立倫說，民進黨前一段時間針對台中鋪天蓋地的方式，現在又要複製在各個縣市，聽說下周還要對某個縣市有所動作，這一類都是非常不應該的一個做法。尊重司法，但是一定要有明確的證據和案情，而不是用全面大幅度的搜索、約談，最後無保請回，對這些縣市長傷害有多大？最後再透過媒體名嘴、網路的追殺，這不是臺灣民主應該做的方式。

對媒體報導指侯友宜可能下一個被政治追殺的對象，朱立倫曾表示「絕不意外」，朱今日澄清，自己沒有講過誰是下一個，但民進黨對任何國民黨的縣市長是絕不放過，再次呼籲民進黨，臺灣的民主不是一黨獨大，不是一黨專政，不斷希望國民黨破船船沉，一再針對每個國民黨的政治人物、縣市長，希望一一下馬，這不是臺灣民主之福。

朱立倫也反問媒體「如果今天全臺灣都是民進黨的，你覺得這是臺灣的民主嗎？」。

朱立倫連續3年出席峨眉桶柑節相關活動，他表示，對於新竹的桶柑節，尤其是峨眉的農產品，一向都非常支持，包括立法委員、縣市長、鄉鎮市長、議員，大家一起來參加，國民黨要跟所有的民眾站在一起，民眾的聲音就是國民黨的聲音，民眾的福祉就是國民黨的福祉。