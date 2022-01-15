聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱立倫「三連敗」慘遭逼宮 馬英九：檢討，但不必下台
農曆年將至，前總統馬英九與立委楊瓊瓔今天到台中發送春聯。提到國民黨最近因「公投、罷免、補選」三連敗，士氣低迷，朱立倫面臨逼宮聲浪，馬英九跳出緩頰表示，朱主席一定要檢討改進，但這樣情況不必下台。
朱立倫於去年10月再次接任國民黨黨主席，在成功罷免台中第二選區立委陳柏惟後，面臨「公投、林昶佐罷免、中二立委補選」三連敗，朱第一時間卻神隱，沒有出席記者會，僅於事後在臉書發文「失敗一肩扛起，制衡絶不放棄」，遭到藍營支持者抨擊，甚至要求他下台負責。
對此，曾任藍營黨主席的馬英九跳出來替他緩頰。馬表示，朱立倫一定要檢討，要改進甚至應該要特別向大家說明，往後國民黨應該怎麼改進檢討，但按照黨過往慣例，這樣情況倒還不必下台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言