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朱立倫「三連敗」慘遭逼宮 馬英九：檢討，但不必下台

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
朱立倫面臨藍營黨員逼宮聲浪，馬英九跳出緩頰表示，朱主席一定要檢討改進，但這樣情況不必下台。記者劉柏均／攝影
朱立倫面臨藍營黨員逼宮聲浪，馬英九跳出緩頰表示，朱主席一定要檢討改進，但這樣情況不必下台。記者劉柏均／攝影

農曆年將至，前總統馬英九與立委楊瓊瓔今天到台中發送春聯。提到國民黨最近因「公投、罷免、補選」三連敗，士氣低迷，朱立倫面臨逼宮聲浪，馬英九跳出緩頰表示，朱主席一定要檢討改進，但這樣情況不必下台。

朱立倫於去年10月再次接任國民黨黨主席，在成功罷免台中第二選區立委陳柏惟後，面臨「公投、林昶佐罷免、中二立委補選」三連敗，朱第一時間卻神隱，沒有出席記者會，僅於事後在臉書發文「失敗一肩扛起，制衡絶不放棄」，遭到藍營支持者抨擊，甚至要求他下台負責。

對此，曾任藍營黨主席的馬英九跳出來替他緩頰。馬表示，朱立倫一定要檢討，要改進甚至應該要特別向大家說明，往後國民黨應該怎麼改進檢討，但按照黨過往慣例，這樣情況倒還不必下台。

農曆年將至，前總統馬英九與立委楊瓊瓔今天到台中后里鎮安宮發放春聯。記者劉柏均／攝影
農曆年將至，前總統馬英九與立委楊瓊瓔今天到台中后里鎮安宮發放春聯。記者劉柏均／攝影

朱立倫 罷免 馬英九

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