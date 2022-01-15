朱立倫「三連敗」慘遭逼宮 馬英九：檢討，但不必下台

農曆年將至，前總統馬英九與立委楊瓊瓔今天到台中發送春聯。提到國民黨最近因「公投、罷免、補選」三連敗，士氣低迷，朱立倫面臨逼宮聲浪，馬英九跳出緩頰表示，朱主席一定要檢討改進，但這樣情況不必下台。

朱立倫於去年10月再次接任國民黨黨主席，在成功罷免台中第二選區立委陳柏惟後，面臨「公投、林昶佐罷免、中二立委補選」三連敗，朱第一時間卻神隱，沒有出席記者會，僅於事後在臉書發文「失敗一肩扛起，制衡絶不放棄」，遭到藍營支持者抨擊，甚至要求他下台負責。