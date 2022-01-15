「史上任期最長」行政院長穩了？蘇貞昌網路好感為何「年年下滑」

image source:翻攝自蘇貞昌臉書

文／葛緯詩

蘇貞昌自2019年1月14日回任行政院長後，轉眼間，2021年1月14日任期即滿三年，不僅超越游錫堃，還成為民選後在任最久的行政院長。然而，去年本土疫情重創台灣經濟，行政院端出的紓困方案飽受批評，一度傳出民進黨派系串聯逼宮要他下台，外界認為，年底四大公投將成為蘇揆保衛戰。不過隨著民進黨在四大公投、中二立委補選、林昶佐罷免拿下勝利，倒閣危機暫時解除，是否代表蘇貞昌聲勢從谷底回升？從網路好感度來看，似乎也不見得。

立院備詢爆口角！「袂見笑」創任期內聲量最高點

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查（2019/01/14~2022/01/13），蘇貞昌擔任行政院長的網路聲量，聲量高峰幾乎都是在近一年左右發生，其中，備詢時不滿遭立委鄭麗文質疑大陸若打來「蘇貞昌第一個投降」，怒回嗆「袂見笑」的失言風波，衝出任期內最高聲量，共計11萬5947筆；其次，是去年本土疫情大爆發期間，民眾希望這次能端出普發現金的紓困計畫，蘇貞昌回應「錢要花在刀口上」，希望大家共體時艱，慘被網友砲轟「花在國慘疫苗嗎」、「兩兆風電是刀口嗎」；2020年底為了萊豬進口爭議，聲稱信功肉品「很支持」，反遭業者打臉雙方沒有談論萊豬議題，改口是「感謝業者的努力」，也被酸是「又再騙」，成為個人任期內網路聲量的第三高峰。

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酷吏、鐵腕風評兩極！蘇貞昌真的穩了？網路好感度較去年再下滑37%

蘇貞昌自上任行政院長以來，歷經萊豬開放、非洲豬瘟、太魯閣號事件、疫情、四大公投、缺電危機等，就像他自己說的「關關難過，關關過」，順利成為任期最久的閣揆。不過，進一步從網路好感度分析觀察，個人網路好感度卻出現一年比一年低的現象，2019年好感度比值0.65，隔年2020年剩下0.54，下滑17%；去年2021年進一步探底，來到0.34，相較前年2020年再下滑37%。

從負面聲量來看，律師出身的他，向來勇於替政策辯駁、不怯戰，行事作風剽悍，卻也因此被許多網友批評是「傲慢、鴨霸又沒品」、「根本沒在聽民意」，如去年本土疫情大爆發時，一句「人民該收心」就遭不少網友酸是在教訓人民。網路好感持續下滑，也顯示蘇貞昌未來沒有太多「容錯空間」，倘若之後再發生政策溝通不良，引發嚴重民怨的情況，「逼宮說」的戲碼恐怕又會再次上演。不過，目前隨著四大公投民進黨大獲全勝，黨內派系沒機會群起攻之，中二立委補選、林昶佐罷免案也都才剛拿下勝利，民進黨氣勢大好之際，外界評估蘇貞昌現在「很穩」，不僅是民選後任期最長的行政院長，未來只要不出大事，便能毫無懸念的繼續邁向第四年。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年1月13日至2022年1月14日。