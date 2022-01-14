國民黨公告停辦聯誼餐會 黨內仍持續吃喝恐成疫情破口

Omicron病毒來勢洶洶，群聚感染擴大，國民黨組發會組營部今天發出公文，要求各縣市黨部、黃復黨部依據中央流行疫情指揮中心規定，停止辦理各地聯誼餐會，以免造成疫情破口。不過，由於國民黨23日即將進行中央委員選舉，不少餐會仍然沒有取消，持續在進行。

組發會公文指出，12日組營部防疫工作通告已收悉本土人明顯增加，各單位應嚴守防疫工作。依據中央流行疫情指揮中心公布1月9日至1月24日二級警戒之規定及候選人競選公約，請各地聯誼餐會停止辦理，以免造成防疫破口。

事實上，本周已有不少黨內幹部反映，黨代表聯誼餐會無視疫情嚴峻，不少要參選中央委員的人仍在拉票。黨內有幹部批評，黨都要亡了，還在搞聯誼，真的看不下去了，特別是疫情當道，還在到處拉票，甚至發出新的餐會通知，無視組發會的要求。就連秘書長黃健庭今天自己也出席台東場。

黨內還說，一場有3、400人，拉票加逐桌敬酒，名片廣發，真的是吃相難看，國民黨竟然還要從這些人裡面選出中常委（需中央委員資格），令人搖頭；還有一些不分區立委很積極，中央委員唯一任務就選不分區委員，一些不分區的要連任就去爭取中常委。

●國民黨聯誼餐會通知