國民黨公告停辦聯誼餐會 黨內仍持續吃喝恐成疫情破口
Omicron病毒來勢洶洶，群聚感染擴大，國民黨組發會組營部今天發出公文，要求各縣市黨部、黃復黨部依據中央流行疫情指揮中心規定，停止辦理各地聯誼餐會，以免造成疫情破口。不過，由於國民黨23日即將進行中央委員選舉，不少餐會仍然沒有取消，持續在進行。
組發會公文指出，12日組營部防疫工作通告已收悉本土人明顯增加，各單位應嚴守防疫工作。依據中央流行疫情指揮中心公布1月9日至1月24日二級警戒之規定及候選人競選公約，請各地聯誼餐會停止辦理，以免造成防疫破口。
事實上，本周已有不少黨內幹部反映，黨代表聯誼餐會無視疫情嚴峻，不少要參選中央委員的人仍在拉票。黨內有幹部批評，黨都要亡了，還在搞聯誼，真的看不下去了，特別是疫情當道，還在到處拉票，甚至發出新的餐會通知，無視組發會的要求。就連秘書長黃健庭今天自己也出席台東場。
黨內還說，一場有3、400人，拉票加逐桌敬酒，名片廣發，真的是吃相難看，國民黨竟然還要從這些人裡面選出中常委（需中央委員資格），令人搖頭；還有一些不分區立委很積極，中央委員唯一任務就選不分區委員，一些不分區的要連任就去爭取中常委。
●國民黨聯誼餐會通知
1/14(星期五)下午16:00
台東卓越青工暨青工總會長交接
地點：享溫馨囍宴會館（台東市中正路308號）
1/15(星期六)上午10:00報到
苗栗縣聯誼會2022第一次會議
地點：苗栗縣議會（10:00至11:00對外開放，苗栗縣苗栗市玉清路351號）
1/15(星期六)中午11:50入場
苗栗縣聯誼會辛丑年尾牙(不對外開放)
地點：苗栗縣議會
1/15(星期六)下午17:00
彰化縣21全黨代表第一次座談會
地點：彰化員林昇財麗禧酒店（彰化縣員林市中山路二段395號）
1/16（星期日）下午15:00
台南黨代表聯誼會歲末聯歡茶會
地點：南門里活動中心（南寧街47號之2）
1/17(星期一）下午17:00
台中市21全黨代表聯誼會餐會
地點：潮港城
1/17(星期一）下午18:00
高雄市21全中央委員候選人介紹會
地點：高雄市議會餐廳部（鳳山區國泰路二段156號）
1/19(星期三) 晚上18:30
海事會會員大會
地點：第一飯店敘香園（台北市南京東路二段63號3樓）
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