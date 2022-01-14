王義川批台中盧市府蓋橋圖利 國民黨：龍系民代才恐涉貪汙

台中市交通局前局長王義川質疑，台中市長盧秀燕市府於廍子溪興建連結橋梁圖利總太建設公司。國民黨文傳會主委凌濤表示，台中市前市長林佳龍所屬「龍系大將」市議員曾朝榮、立委莊競程也都贊同興建連結橋梁，他們也圖利建商？

凌濤批評，總太建設曾捐贈政治獻金給曾朝榮，林佳龍應該說清楚「龍系」跟總太建設千絲萬縷關係；若王義川邏輯可以成立，那檢調也應該立即介入，調查曾朝榮與總太建設是否有對價關係，是否已經觸犯貪汙治罪條例？

台中市議員黃健豪還原，為推動興建該座橋梁，曾朝榮曾於台中市議會市政總質詢上提出要求，莊競程也跟進到現場辦理會勘，並要求爭取中央內政部營建署補助，當地民眾353人連署陳情支援。

凌濤說，明明是地方民眾陳情，藍綠議員都贊同的政策，卻被一位台中市前交通局長影射抹黑，足以看出王義川多麽缺乏專業水準。

凌濤指出，王義川僅僅以「兩側有總太建案」就進行含沙射影的抹黑，卻不提曾朝榮收受總太建設政治獻金的真正事實，台中市交通局前局長淪胡亂爆料打手，令人遺憾。