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日本核食恐開放 國民黨：日本能保證食安就不反對

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖為日本超市的福島農產。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
圖為日本超市的福島農產。聯合報系資料照／記者黃義書攝影

民進黨政府傳出將開放日本核災區食品進口，引發國人食安疑慮。國民黨表示不反對安全無虞，對人體健康沒有危害的日本食品進口；若日本政府能以誠意、科學與事實，向台灣人民保證日本進口食品品質與安全，就不反對日本核食進口。

國民黨主張，日本政府應提供更多更新的福島附近縣市食品風險評估分析報告、產地證明、官方輻射證明文件，必要時也應配合我方派員赴日查廠等措施。

國民黨也提到，面對食安風險，人民有知的權利，民進黨政府應拿出誠意與完整資料和在野各個政黨、公民團體及社會大眾充分溝通，讓民眾可安心信任；若政府無能做好溝通與管控，就沒有資格與權利開放日本核食。

對民進黨政府將加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）與開放核食掛勾，國民黨說，日台交流協會已表明「核食與加入CPTPP是兩回事」，並非開放核食就能加入，加入也非一蹴可幾，而是有一段很長的自由化以及市場開放的過程。

國民黨指出，要加入CPTPP，必須在勞權、環境與法制層面等諸多議題做處理，例如工業產品、農產品降稅，電信業、金融業開放，相關勞動、智財權法令接軌等，這些都是政府還要繼續努力的工作項目，絕不是如一些人宣稱的那般簡單。

國民黨表示，CPTPP是11個國間貿易協議，若日方能保證與其他10個會員國協調推動台灣入會，台灣才有開放核食必要；若未能得到加入CPTPP保證就要開放核食，台灣人情何以堪？

核食 日本 國民黨

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