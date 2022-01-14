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柯建銘會商黨團 福島食品解禁「要面對但沒有時間表」

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內者)今邀集黨團立委及行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲等開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」。記者林澔一／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內者)今邀集黨團立委及行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲等開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」。記者林澔一／攝影

民進黨立法院黨團總召柯建銘今邀集黨團立委及行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲等開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」。柯建銘今晚受訪時表示，福島食品進口議題一定要面對，後續將與在野、民團等溝通，時程尊重經貿團隊，政府會依科學標準嚴格把關、擬定配套措施，他並再三強調，「沒有時間表」。

柯建銘今發表聲明指出，會議與會者包括行政院政委羅秉成、副秘書長何佩珊及農委會與衛福部相關官員，主要是本月11日台日經貿會議開幕，觸碰到此議題，加上台灣欲申請加入CPTPP，黨團認為此議題無法迴避，故召集行政部門與黨團幹部及成員進行內部意見溝通。

柯建銘晚間受訪時表示，台日經貿會議一定會談到日本食品，總統也講話了，「這局當然要面對」，政治的事情一關一關來，可預見環團、NGO等民團一定會反彈，但政府一定會嚴格把關，擬定配套措施，面對技術性問題，並跟在野、民團溝通，「這沒有表決問題，公告一段時間就生效」。

柯建銘表示，福島食品議題沒有像美豬進口這麼敏感，「全世界只剩兩個國家沒有開放，中國跟台灣，我們要加入CPTPP，有什麼能量說這個不要？」他也表示，既然外界已經展開討論，內部要先處理好，因此在臨時會中、農曆年前，邀請黨團立委討論。

柯建銘也提到，福島食品進口議題從2017年就開始討論，不是現在才有，他也強調，時程尊重經貿團隊安排，目前與日本都是閉門會議，「沒有時間表」。

柯建銘表示，國民黨一定會反對、出招抹黑，必須步步為營，先走程序，並觀察國民黨反對的理由，他並呼籲，這題是一定要走的路，「有普通政治常識的人都知道，這題必須面對」。

柯建銘 福島 日本

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