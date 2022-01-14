構築移民政策 林麗蟬3月啟動全國22縣市座談會

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聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
林麗蟬希望成立移民政策基金會，從民間匯集能量，提出移民政策白皮書給政府參考。記者曾原信／攝影
林麗蟬希望成立移民政策基金會，從民間匯集能量，提出移民政策白皮書給政府參考。記者曾原信／攝影

國民黨婦女部主任、前立委林麗蟬日前接受「聯合70：許願未來」專訪時表示，盼透過透過募款，成立移民政策基金會，從民間匯集能量，提出移民政策白皮書給政府參考。林麗蟬說，預計3月將在全國各縣市舉辦小型座談會，再邀學者專家研討，慢慢推動。

林麗蟬日前出版新書「新台灣精神：林麗蟬從柬埔寨到台灣文化的融合與在地耕耘」，分享自己從柬埔寨新住民，一路成為中華民國首任新住民立委的奮鬥史。

林麗蟬表示，成立移民政策基金會的想法已久，希望可以透過學界、民間團體及實務上整合意見，以類智庫概念，每年推出移民政策白皮書，給政府參考。報導刊出後，不少基金會給予鼓勵及建議，也有朋友聽到構想，連忙表示要多訂一些書表達支持。

林麗蟬坦言，成立基金會需要大量預算和資源，以書募款雖仍無法支撐，還是很感謝許多熱心朋友傳達理念；也有律師提供相關法律建議，因此她的初步構想是，先以籌備小組方式慢慢建構，並與目前幾個現有基金會合作議題。

林麗蟬提到，台灣少子女化問題日益嚴峻，恰逢疫情又面臨嚴重缺工缺才，建構完善移民政策是國家未來發展迫切的重點工作；除了長期關注新移民的家庭子女基金會，他們也接觸關注青創、科技及投資移民的相關團體，規畫在各縣市分別舉辦小型座談，相互交流。

林麗蟬說，待蒐集座談意見後，再邀集學者專家舉辦研討會討論，並與政大碩博士生合作，負責後端資料整合分析，逐步推動移民政策計畫。至於小型座談會，將從嘉義、台中、彰化、台東、屏東優先啟動，預計過年後就會逐一展開。

新移民 林麗蟬 募款

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