【重磅快評】核食正名福食 連土地公都叫好？

孔子說：「必也正名乎」。早已將中華文化棄如敝屣的民進黨卻牢牢記住了這句話。可不是嗎，今天立院黨團開會，中二補選剛勝選的林靜儀就說了，日本核食應要擬一個正式名稱，不要再叫「核食」了，另一位立委黃世杰馬上建議，可以簡稱為「福食」。

這一字之差，可是天壤之別。「核」食跟「福」食，前頭這個「核」一看魂都嚇飛了，腦海閃出的是核廢料桶子上的那黃黑相間的圓扇形符號；但後頭這個「福」字，聽起來就好像是拜福德正神土地公留下來的供品。吃不吃？吃，當然吃！

所以說，民進黨是深諳孔子學說的，古人說半部「論語」即可治天下，果然名不虛傳，光這一句話，只要好好領會，可就威力無窮！

當然，孔子會跳出來抗議，這哪是正名？這根本是虛偽造假，「核食」就是正確的名稱，所謂的必也正名乎，這「核食」的名字，已經正確地不能再正確了，改了就是「假名」，這可違反了老夫子我的學說。

但就像西毒歐陽鋒逆練九陰真經，一樣打通全身經脈，再加上蛤蟆功也是一方之霸；民進黨這就叫「逆練論語」，而且已練得爐火純青。

君不見，上個月四大公投投票，它也用過這招逆練論語嗎？它將「萊豬」改叫「美豬」，萊豬一看就知道是毒豬，吃不得；但美豬這麼一隻漂漂亮亮的豬，那就該吃呀！

核食捲土重來，不就是民進黨發現只要搞個「正名」運動，一切都可以橫行無阻嗎？中二補選、反罷昶剛一獲勝，蔡英文就急急如律令地在中執會說要「迎向自由開放的國際經貿體制」，迫不及待要解禁核食。

林靜儀感念蔡英文提攜之恩，當然身先士卒，率先提出「正名」策略。但說實在，她也真是一位「正名」的模範生，上一次立委任內幫蔡英文助選，她不是就說主張統一是「叛國」嗎？這也是幫我們這部中華民國憲法「正名」了。

按照憲法，主張台獨才是叛國，但她「正名」了──主張統一才是叛國，「正名」的作用就像是一道咒語，大夥兒聽了，就都跟著她走了，這件事就這麼定了。

現在可好了，「核食」變成「福食」，搞不好大家就同意了，開放「福食」進口，全國民眾笑開懷，逢年過節都得買來吃，大家吃得喜滋滋、樂洋洋，開心極了；說不定，初一、十五還要特別去超市買點福食，去供奉土地公哩！

搞不好連土地公都跟著說好，說這福食就跟祂的「福德」二字相得益彰，真是「正名」正得太棒了！