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把黃珊珊當伴手禮？ 柯文哲嗆王世堅「講話都顛倒發生」

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／取自網路。
台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會。圖／取自網路。

2022年直轄市、縣市長選舉將在今年底舉辦，民進黨籍台北市議員王世堅在政論節目中直言，台北市長柯文哲一定會出賣台北市副市長黃珊珊，把她作為與國民黨合作的「伴手禮」；對此，台北市長柯文哲受訪時指出，王世堅以前號稱扶龍王，幾乎他講的話，每一樣都顛倒發生。

另外，民眾黨前公關長吳怡萱在黨內獲取高支持，將代表黨出征中正萬華區，但對手前法官張耀宇質疑黨未用全民調，恐忽視候選人地方實力，發起連署。

對此，柯文哲指出，參加比賽時，比賽規則都有事先公布，比賽完了，說要另立比賽規則，會有問題，不是只有這一區，每一區都會有問題。

柯文哲說，如果要參加比賽，對比賽規則不服氣，要事先說對比賽規則不贊成，可以喬，比賽完了，若覺得規則不公平要重來一遍，這牽一髮而動全身，昨天討論很久，這沒辦法，要按規則做。

柯文哲 北市 王世堅 黃珊珊 國民黨

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