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藍營再傳郭台銘選總統 朱立倫：隨時歡迎郭董任何指教

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
在四大公投之後，國民黨中二立委補選再遇敗選，黨內士氣受創，藍營再傳拱鴻海創辦人郭台銘參選2024總統聲音。國民黨主席朱立倫表示，只要郭對這個社會有心，社會都是歡迎的，國民黨更是隨時歡迎郭董給我們任何指教。記者周志豪／攝影
在四大公投之後，國民黨中二立委補選再遇敗選，黨內士氣受創，藍營再傳拱鴻海創辦人郭台銘參選2024總統聲音。國民黨主席朱立倫表示，只要郭對這個社會有心，社會都是歡迎的，國民黨更是隨時歡迎郭董給我們任何指教。記者周志豪／攝影

在四大公投之後，國民黨中二立委補選再遇敗選，黨內士氣受創，藍營再傳拱鴻海創辦人郭台銘參選2024總統聲音。國民黨主席朱立倫表示，只要郭對這個社會有心，社會都是歡迎的，國民黨更是隨時歡迎郭董給我們任何指教。

朱立倫說，郭台銘是台灣最傑出的企業界領袖，最近對台灣所做的貢獻都非常肯定，是不可多得優秀人才。

孫文學校校長張亞中要求朱立倫對接連敗選道歉，朱立倫回應，他自我反省檢討，也一定讓國民黨更好更強，但現階段民進黨萬箭齊發對國民黨不斷政治、司法追殺，更應該團結。

朱立倫表示，團結都不一定成功，不團結就成為民進黨最好打擊對象、追殺目標；並拜託藍營大家共同努力，腳步不要停下來，對年底選舉趕快強化與團結。

朱立倫 國民黨 民進黨 郭台銘 張亞中

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