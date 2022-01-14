中選會通過 年底九合一選舉11月26日投票

中央選舉委員會今日舉行委員會議，會中討論通過今年地方公職人員選舉投票日期，定於今年11月26日（周六）舉行投票。

中選會表示，委員會議同時討論通過「2022年直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序表」，將於8月18日發布選舉公告、8月25日 公告候選人登記日期及必備事項，8月29日至9月2日受理候選人登記之申請。

9月2日 政黨推薦之候選人政黨撤回其推薦截止，10月14日前審定候選人名單，並通知抽籤。10月21日 候選人抽籤決定號次、11月6日選舉人名冊編造完成、11月10日公告直轄市長選舉候選人名單，11月11日至11月25日辦理直轄市長選舉公辦政見發表會。

11月15日公告直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉候選人名單，11月16日至11月25日 辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會，11月22日前公告選舉人人數。11月26日投票、開票。

中選會指出，2022年鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合上開工作日程訂定。