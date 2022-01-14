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駐美處更名案停滯？ AIT主席莫健：沒聽說內部有在研究

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）主席莫健。聯合報系資料照片／華盛頓記者張文馨攝影
美國在台協會（AIT）主席莫健。聯合報系資料照片／華盛頓記者張文馨攝影

駐美處更名案自去年9月被報導至今沒有進度，美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）13日表示，他沒聽說內部有在認真研究，而且也要想想看這樣對台美雙方有什麼好處。

莫健說，他經常告訴台灣友人，象徵意義有趣、實質意義重要，要仔細掂量兩者差異，且在象徵性的議題上做好得失分析。

英國金融時報去年9月報導，拜登政府考慮將台灣在美國的代表機構「駐美國台北經濟文化代表處」（TECRO），更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

美國國務院一直都沒有正面回應此事，東亞暨太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在聯邦參議院外交委員會作證僅說，台灣已提出更改駐美處名稱的要求，美方持續評估。

莫健表示，台灣面臨北京的種種脅迫，美國的一個中國政策不變，台灣關係法、美中三項聯合公報和六項保證，仍是美台關係的基石，美國盟友如南韓、日本、澳洲、七大工業國組織（G7）和北約等，無不出言關切台海和平穩定，這都是第一次，也是國際重視台海的訊號。

莫健說，美台關係近年來有長足進展，美國關切北京對台灣種種脅迫行動，最近一起就是中國大陸迫使尼加拉瓜與台灣斷交，這會進一步破壞兩岸現狀，美國深為關切。

莫健說，樂見台灣民眾近日透過公投，進一步解除對美國豬肉進口的限制，美台在經貿領域有很多事情可做，包含持續舉行台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。

被問到下一步美台可以如何在TIFA架構下拓展雙邊貿易關係，莫健說，在TIFA成立之初，兩大貿易摩擦議題就是農產和醫療用品和藥物進口。

莫健13日應美國東西中心（East-West Center）邀請，透過視訊談論美台關係的現況與未來。

美國在台協會 莫健 TIFA

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