一家7口用餐2人確診！ 聚餐風險增「尾牙不下令停辦」

國內有多起任職於餐廳的相關人員染疫，例如北市信義區餐酒館、桃園市中壢區西堤餐廳及桃園區瓦城餐廳等，外界憂會增加顧客用餐風險？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，各種可能性都有，但仍認為銀行端到餐廳端，相對染疫可能性大。

針對餐廳人員或廚師，做菜都有戴口罩或面罩，都有基本防護在，口罩頻率要越高、越緊較佳，防護效果越好。至於國內多處都有確診者足跡，在維持二級警戒下，有專家建議可戴兩層口罩或將社交距離提升至2公尺。

此外這次西堤餐廳有顧客跟員工都確診，沒有禁止餐廳內用，是否考慮將內用是否改免洗餐具，避免病毒接觸風險。陳時中則表示，會滾動調整。

已知在中壢西堤餐廳打工確診的高職生，曾經打過一劑BNT疫苗，會透過監視器了解桌邊服務時，距離確診銀行員點餐跟互動情形等，至於餐廳顧客有二名未滿五歲兒童確診，呈現無症狀跟輕症。

陳時中說，兩個小孩是屬於一家人，當天是一家七口到餐廳用餐，非屬於銀行員親友，「已知小孩父母目前都驗出陰性，但仍要持續觀察。」另外三名確診的西堤餐廳員應皆為外場工作人員。

聚餐風險增加尾牙是否會停辦？陳時中說，目前不會下令不辦尾牙，臆測中，小孩子是在餐廳跑來跑去有觸摸風險，但能要等詳細疫調才知。 防治作為。圖／指揮中心提供 陳時中說，目前不會下令不辦尾牙，臆測中小孩子是在餐廳跑來跑去有觸摸風險，但能要等詳細疫調才知。圖／指揮中心提供

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