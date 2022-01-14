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民進黨團今與行政院會商福食開放議題 柯建銘:共同面對

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內者)今邀集黨團立委及行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲等開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」。記者林澔一／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內者)今邀集黨團立委及行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲等開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」。記者林澔一／攝影

日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘今邀集黨團立委及行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉仲等開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」。柯建銘表示，「這個議題需要黨團內部意見一致，與行政部門共同來面對」。

柯建銘指出，他今召集行政部門研討福島食品相關議題，與會者包括行政院政委羅秉成、副秘書長何佩珊及農委會與衛福部相關官員，主要是本月11日台日經貿會議開幕，觸碰到此議題，加上台灣欲申請加入CPTPP，黨團認為此議題無法迴避，故召集行政部門與黨團幹部及成員進行內部意見溝通。

柯建銘表示，席間黨團成員與行政部門進行非常豐富的意見交流，行政部門表示尊重黨團內部的意見，且行政部門也已啟動與各民間團體的意見溝通，相信行政部門將會以科學標準，對福島食品做最嚴格的把關，而黨團與行政部門也會一同與在野黨及社會各界，就此議題進行說明。

福島 柯建銘 行政院

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