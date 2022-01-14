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解禁福島食品箭在弦上！中午會商 羅秉成：會把關

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
政務委員兼行政院發言人羅秉成(右)。記者林澔一／攝影
政務委員兼行政院發言人羅秉成(右)。記者林澔一／攝影

日本福島食品解禁箭在弦上，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天中午邀集多名民進黨團立委、農委會主委陳吉仲及行政院發言人羅秉成等政院官員討論福島食品議題。對此，行政院發言人羅秉成表示，今天針對國內現行管制措施、檢驗亮能等討論，政府都會參考國際標準、科學檢驗，全力為人民的健康把關。

柯建銘中午邀集民進黨團立委與政院官員低調會商，民進黨立委劉世芳等人皆與會。民進黨立委蘇巧慧、黃世杰、邱泰源、郭國文、鄭運鵬、洪申翰等人也在午後陸續進入柯辦。

會議一個多小時結束，羅秉成表示，近日福島食品相關議題引起各界關注及討論，民進黨籍立委也對此議題表示關心，柯建銘今天邀請黨籍立委進行討論，並邀請衛福部及農委會等相關官員到場，針對日本福島周邊食品之相關資訊、國內現行管制措施、檢驗量能及執行情形、以及國際趨勢及發展等議題進行說明。

羅秉成表示，目前全面禁止福島周邊食品進口的主要國家僅剩台灣及中國，台灣的鄰近國家、歐盟與美國等，皆已採取全面開放或經檢驗後開放。而日方長期以來關注福島食品相關議題，日前第45屆台日經濟貿易會議開幕式當中，日本台灣交流協會會長大橋光夫也於致詞時提到，台灣應比照歐美先進國家，依照科學數據和國際標準，妥善處理福島食品。

羅秉成強調，政府已多次對外說明，台灣不會進口「核食」，任何國家的食品要進口到台灣，政府都會參考國際標準、科學檢驗，全力為人民的健康把關。

民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內)。記者林澔一／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內)。記者林澔一／攝影

福島 民進黨 羅秉成 核食

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