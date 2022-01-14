快訊

明起確診患者要分流！輕症、無症狀或年輕者送檢疫所

家住板橋！銀行員老公確診足跡公布 板南線通勤需注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反地制法匆促修法　在野陣營：無配套搶併將是場鬧劇

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

民進黨立委柯建銘提案修地方制度法，力推新竹縣市合併升格，立法院內政委員會預計下周排審。國民黨與民眾黨立委上午再表態「反對倉促修法」。國民黨籍內政委員會召委林為洲表示，既然修法已無因人設施需求，柯應主動撤案。

林為洲說，目前地制法修法草案條文只有2條，以民進黨在立院的人數優勢，要過一定可以通過，但修法後縣市升直轄市將沒有限制，只要行政院說可以就可以，恐後患無窮；地方意見基本上都認為不應倉促修法、因人設事，應該審慎討論。

林為洲表示，之前急迫修法是為了年底適用，要讓新竹市長林智堅可以參選，現在既然林已表態不選合併升格後的大新竹市長，那何必這麼急，呼籲柯建銘撤案，再回去想想如何更嚴謹修法，想清楚到底台灣要多少都？

民眾黨立委賴香伶認為，彰化縣政府為推動升格，已經制定升格計畫書，逐步提出升格申請，這樣的行政態度與責任政治才是對升格採高規格心態，在面對縣政治理上比較健康的做法。賴也說，對柯建銘主動撤案可能性悲觀看待。

民眾黨立委高虹安也說，縣市改制要嚴肅討論，不能一個縣市政府喊出要升格，卻沒有具體計畫與可行性評估就要推動。高舉例，彰化縣為了升格朝野一心，提出詳實升格計畫，說明地方產業貢獻，大家就能理性討論是否值得去做。

時代力量立委邱顯智表示，地方政府是憲法體制不是行政體制，縣市合併升格涉及原本縣市公法人要先自我解消，會影響居民參與地方自治的強度；考慮地方自治自主性，合併升格應該由下而上，要地方公民同意，否則有高度違憲之虞。

國民黨立委林思銘也說，竹竹併若當成喜事，要明媒正娶，雙方要同意，結婚有很多細節要談，比如都名、行政中心設置地、統籌分配款；但至今縣市政府沒有坐下來談，中央也沒有做好配套準備，民進黨卻趕著要合併，就真的是一齣鬧劇。

國民黨立委鄭正鈐說，過去台北市之外的縣市合併或單獨升格，都是經地方議會升格，桃園縣當時還鼓勵人口移入、縣民多生小孩，大新竹要合併升格也應要爭取得到祝福，而不是以逼婚、搶婚完成。

在野黨立委將炮口對準發動竹竹併，昨天卻不參加地方說明會的林智堅。賴香伶批評，林企圖將輿論導向立委去地方是要擾動民情，但其實是林擾動一池春水，4個多月來讓台灣失去解決問題的政黨良性、理性溝通，就是林智堅。

高虹安也說，林智堅去年9月提出大新竹市構想，沒有任何評估或計畫，好像許願池，還潑髒水說反對地制法修法就是反對大新竹合併升格的千古罪人，民進黨之後就要把法案逕付二讀，林智堅讓在野變成一個大聯盟。

新竹 民進黨 地方制度法

延伸閱讀

影／反對倉促修改地制法 林為洲：請柯總召撤案

林智堅嗆立委防疫期間趴趴走 高虹安：顯示無知與傲慢

火光四射！地制法研討會 藍嗆林智堅缺席 綠指心裡有鬼

立院內政委員會到竹市議會談合併修法 林智堅：遺憾

相關新聞

評／台灣掀起一股民粹主義？從罷免、公投到補選談起

從2020年6月起，這短短的一年半以來，台灣已經歷經了高雄市長韓國瑜、市議員王浩宇／黃捷、立法委員陳柏惟／林昶佐，其中還有去年12月的四項公投，社會進行了一次又一次的政治動員，雖然結果各有不同意涵，但是後果卻是由台灣的未來一起承擔，也就是政治極化與對立加深——對兩岸議題看法的截然不同，藍綠雙方的陣營更加地敵視彼此，形成了特有的台式民粹主義。

綠營發動割「侯」戰 林姿妙之後下一個被瞄準的是誰？

國民黨恐怕還沒從四大公投、中二補選失利的心理陰影走出來，另一波更大的割「侯」戰已展開，氣焰正盛的綠營針對藍營地方諸侯發動攻勢，絲毫不讓這個已經奄奄一息的在野黨有喘息機會。

民進黨團今與行政院會商福食開放議題 柯建銘:共同面對

日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘今邀集黨團立委及行政院副秘書長何佩珊、農委會主委陳吉...

不甩「消費者最大」的小店服務時代 老闆自訂規則只求氣味相投客人

某作家日前到宜蘭店家吃飯，不滿該店消費規則為「低消一杯飲料」而在網路質疑，引發熱議。其實，近幾年「消費者最大」、「服務至上」的觀念逐漸被淘汰，不少新店家經營者寧願堅持自訂的規矩維持正常營運，當越來越多有個性、想法的店家出現，消費者在消費前也應睜亮眼睛，確認服務內容是否符合自身需求，才能享受到最適切、契合的服務。

解禁福島食品箭在弦上！中午會商 羅秉成：會把關

日本福島食品解禁箭在弦上，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天中午邀集多名民進黨團立委、農委會主委陳吉仲及行政院發言人羅秉成等...

反地制法匆促修法　在野陣營：無配套搶併將是場鬧劇

民進黨立委柯建銘提案修地方制度法，力推新竹縣市合併升格，立法院內政委員會預計下周排審。國民黨與民眾黨立委上午再表態「反對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。