反地制法匆促修法　在野陣營：無配套搶併將是場鬧劇

民進黨立委柯建銘提案修地方制度法，力推新竹縣市合併升格，立法院內政委員會預計下周排審。國民黨與民眾黨立委上午再表態「反對倉促修法」。國民黨籍內政委員會召委林為洲表示，既然修法已無因人設施需求，柯應主動撤案。

林為洲說，目前地制法修法草案條文只有2條，以民進黨在立院的人數優勢，要過一定可以通過，但修法後縣市升直轄市將沒有限制，只要行政院說可以就可以，恐後患無窮；地方意見基本上都認為不應倉促修法、因人設事，應該審慎討論。

林為洲表示，之前急迫修法是為了年底適用，要讓新竹市長林智堅可以參選，現在既然林已表態不選合併升格後的大新竹市長，那何必這麼急，呼籲柯建銘撤案，再回去想想如何更嚴謹修法，想清楚到底台灣要多少都？

民眾黨立委賴香伶認為，彰化縣政府為推動升格，已經制定升格計畫書，逐步提出升格申請，這樣的行政態度與責任政治才是對升格採高規格心態，在面對縣政治理上比較健康的做法。賴也說，對柯建銘主動撤案可能性悲觀看待。

民眾黨立委高虹安也說，縣市改制要嚴肅討論，不能一個縣市政府喊出要升格，卻沒有具體計畫與可行性評估就要推動。高舉例，彰化縣為了升格朝野一心，提出詳實升格計畫，說明地方產業貢獻，大家就能理性討論是否值得去做。

時代力量立委邱顯智表示，地方政府是憲法體制不是行政體制，縣市合併升格涉及原本縣市公法人要先自我解消，會影響居民參與地方自治的強度；考慮地方自治自主性，合併升格應該由下而上，要地方公民同意，否則有高度違憲之虞。

國民黨立委林思銘也說，竹竹併若當成喜事，要明媒正娶，雙方要同意，結婚有很多細節要談，比如都名、行政中心設置地、統籌分配款；但至今縣市政府沒有坐下來談，中央也沒有做好配套準備，民進黨卻趕著要合併，就真的是一齣鬧劇。

國民黨立委鄭正鈐說，過去台北市之外的縣市合併或單獨升格，都是經地方議會升格，桃園縣當時還鼓勵人口移入、縣民多生小孩，大新竹要合併升格也應要爭取得到祝福，而不是以逼婚、搶婚完成。

在野黨立委將炮口對準發動竹竹併，昨天卻不參加地方說明會的林智堅。賴香伶批評，林企圖將輿論導向立委去地方是要擾動民情，但其實是林擾動一池春水，4個多月來讓台灣失去解決問題的政黨良性、理性溝通，就是林智堅。

高虹安也說，林智堅去年9月提出大新竹市構想，沒有任何評估或計畫，好像許願池，還潑髒水說反對地制法修法就是反對大新竹合併升格的千古罪人，民進黨之後就要把法案逕付二讀，林智堅讓在野變成一個大聯盟。