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獨／「不要叫核食、叫福食」 民進黨團與行政院商議中
日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳，今中午特別邀集行政院副秘書長何佩珊及多名綠委開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」，會中除將針對開放問題討論，也會聚焦如何正名食品名稱。
據了解，劉世芳昨在黨團通訊群組邀請綠委參加討論，何佩珊也在群中呼籲，拜託關心「日本福島周邊食品進口」問題的立委可踴躍參加。此外，甫當選立委的林靜儀也提出，應該要擬定正式名稱，不要叫「核食」，綠委黃世杰則表示，或可簡稱「福食」。
今上午11時許，何佩珊率先進入柯建銘位於立法院旁的辦公室，農委會主委陳吉仲接近中午時抵達，政務委員兼行政院發言人羅秉成、行政院機要顧問丁怡銘也現身柯建銘辦公室大樓外，民進黨立委蘇巧慧、黃世杰、邱泰源、郭國文、鄭運鵬、洪申翰等則陸續進入柯辦，與會者皆快速進入電梯，未多談開會內容。
不具名綠委證實，有在群組中收到開會討論的訊息，不過他也說，現在在審議總預算期間，黨團邀請各部會前來討論各式議題，本來就是常有的事情。
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