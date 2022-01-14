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福島食品解禁要速戰速決 民進黨團中午與政院低調會商

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獨／「不要叫核食、叫福食」 民進黨團與行政院商議中

聯合報 / 記者侯俐安周佑政吳亮賢／台北即時報導
行政院副秘書長何佩珊今至民進黨團總召柯建銘立法院旁的辦公室開會。記者林澔一／攝影
行政院副秘書長何佩珊今至民進黨團總召柯建銘立法院旁的辦公室開會。記者林澔一／攝影

日本福島五縣市食品解禁議題，備受各界關注。民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長劉世芳，今中午特別邀集行政院副秘書長何佩珊及多名綠委開會，討論「日本福島周邊食品進口議題」，會中除將針對開放問題討論，也會聚焦如何正名食品名稱。

據了解，劉世芳昨在黨團通訊群組邀請綠委參加討論，何佩珊也在群中呼籲，拜託關心「日本福島周邊食品進口」問題的立委可踴躍參加。此外，甫當選立委的林靜儀也提出，應該要擬定正式名稱，不要叫「核食」，綠委黃世杰則表示，或可簡稱「福食」。

今上午11時許，何佩珊率先進入柯建銘位於立法院旁的辦公室，農委會主委陳吉仲接近中午時抵達，政務委員兼行政院發言人羅秉成、行政院機要顧問丁怡銘也現身柯建銘辦公室大樓外，民進黨立委蘇巧慧、黃世杰、邱泰源、郭國文、鄭運鵬、洪申翰等則陸續進入柯辦，與會者皆快速進入電梯，未多談開會內容。

不具名綠委證實，有在群組中收到開會討論的訊息，不過他也說，現在在審議總預算期間，黨團邀請各部會前來討論各式議題，本來就是常有的事情。

農委會主委陳吉仲(位於最高者)接近中午時抵達。記者林澔一／攝影
農委會主委陳吉仲(位於最高者)接近中午時抵達。記者林澔一／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內)。記者林澔一／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘(電梯內)。記者林澔一／攝影
政務委員兼行政院發言人羅秉成(右)。記者林澔一／攝影
政務委員兼行政院發言人羅秉成(右)。記者林澔一／攝影

行政院 福島 核食 食安

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