中市府說明顏家土地爭議 民黨團轟盧市長「隱身」

今天上午台中市政府召開記者會說明南屯、沙鹿、龍井等多件違建，台中市議會民進黨黨團表示，拖了一個多月還是停留在行政程序，更不見盧市長面對民眾主動說明。民進黨團呼籲，盧市長不要用拖延戰術，隱身在局處首長背後，應該面對大眾質疑說明後續處理作為，還給社會公道正義。

民進黨黨團總召江肇國表示，事發一個多月至今，都發局拆除零進度，佔用公保地與違章建築問題仍舊存在，今回應也只是交代行政流程、業務步驟以及相關法令規範，缺乏具體作為；南屯公保地蓋別墅招待所的限期七天拆除，後續如何落實強制皆無說明。江也痛批，台中市市長還在神隱，擺明是要繼續拖延不處置。

李天生表示，針對市府近期兩場記者會來看，盧市長在中二選區立委補選期間不積極說明，選後才派局處首長說明，眼見這把政治火已經延燒到自己身上，逼得盧市長不得不處理。

張家銨表示，市長盧秀燕臉書留言，有民眾對於此次違建及藍線捷運改站事件表達不滿，希望市長能夠拿出魄力處理目前爭議案件，親自向台中市民解釋，才能還給市民公道。

張耀中表示，盧市府一週內召開二次記者會大動作說明選前備受爭議的問題，可見盧市長是想要提醒民眾，而中二立委補選選舉已經結束，市府角色是要把應做而未做的市政工作做好就好了；但是，現在這些補充說明等同「火車過去了才吹哨子」，完全是「毫無意義」、「多此一舉」。