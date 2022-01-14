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影／顏家南屯公保地21日前未拆除 市府將強制拆除

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
台中市都發局長黃文彬指出，南屯區817地號公保地只拆除50%，今發文限7日全數拆除，否則將依規強制拆除。記者林佩均／攝影
台中市都發局長黃文彬指出，南屯區817地號公保地只拆除50%，今發文限7日全數拆除，否則將依規強制拆除。記者林佩均／攝影

中二選區立委補選落幕，但顏家土地爭議持續延燒，台中市都發局今指出南屯區817地號公保地只拆除50%，今發文限7日全數拆除，否則將依規強制拆除；另沙鹿民宅、龍井國有地違建，其中433-6地號、490地號，位於都市計畫保護區，若違規確認將依都市計畫法最高可罰30萬元罰鍰；沙鹿山頂腳黃昏市場違建，下周將排複查。

顏家位於台中市南屯區817地號公共設施保留地，去年12月7日市府通知違建後自行拆除，昨都發局派員勘查，圍牆、大門、臨大同九街違建、合法建物左側及占用國有地部分等違建已拆除，剩餘木構造圍籬及合法房屋右側違建高達50%尚未拆除。

今天上午，台中市都發局召開記者會說明，都發局長黃文彬強調，因年節將近，且旁邊就是公園，考量有公安之虞，今日發文通知所有人限7日拆除完畢，屆期未拆除完成將依規專案簽報，排程強制拆除。

有關沙鹿民宅及龍井國有地違建部分，都發局經查為，沙鹿區國昌段490、494地號（私人土地）及龍井區龍目井段水裡社小段433-6地號（國有地），昨天收到沙鹿、龍井區公所查報單。

黃文彬表示，由於三處地號屬私人住宅，將與屋主聯繫，最快下周依規定前往複查後開立違建認定書。針對媒體追問建築違規狀況？黃強調，將實際入屋勘查後才能認定並說明，後續依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，依規列管排拆。

另外，433-6地號、490地號，位於都市計畫保護區，都發局1月7日收到國產署現勘紀錄，已依規定發函當事人14日內陳述意見，確認違規事實後，依都市計畫法第79條，開罰6萬元至30萬元罰鍰。

沙鹿山頂腳黃昏市場違建部分，黃文彬指出，位於自強段392地號部分建物領有使用執照，都發局接獲違建舉報，即於今年1月4日發函公所查報，今日已收到沙鹿區公所查報單。

為釐清查報資料及違建所有權人，下周將依規定前往複查，確認後開立違建認定書，依程序通知違建人限14天自行拆除或改善，並依規列管排拆，如經相關單位會勘有公安之虞，將優先處理。

台中市都發局長黃文彬指出，南屯區817地號公保地只拆除50%，今發文限7日全數拆除，否則將依規強制拆除。記者林佩均／攝影
台中市都發局長黃文彬指出，南屯區817地號公保地只拆除50%，今發文限7日全數拆除，否則將依規強制拆除。記者林佩均／攝影

違建 都市計畫 國有地 顏寬恒

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