藍軍基層士氣低迷！韓國瑜近一個月頻喊話 聲量、好感度暴增

image source:FB/韓國瑜

文/朱涵瑜



前高雄市長韓國瑜，從2020年6月被罷免成功之後，沈潛了一年多時間，最近似乎動作頻頻，去年年底四大公投的投票日之前，韓國瑜在臉書發布影片喊出四個同意，接著出書、宣傳、上節目、辦見面會，引發一連串熱議是否要重回政壇？另外，在中二補選、罷昶案，國民黨再度遭受挫敗之後，韓國瑜12日再發文，呼籲不要失去志氣，對於外界所問「是否要復出」，韓國瑜始終沒有正面回應，不過，從網路聲量和網路好感度來看，已經明顯出現變化。

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「喊公投四同意、出書、補選發文喊話」 韓國瑜近一個月聲量狂漲5.27倍

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/11/09~2022/01/12）統計調查，韓國瑜的網路聲量大致以「四大公投日」作為分水嶺，在公投日前一個月（2021/11/09~2021/12/09），韓國瑜的討論度共7萬9373筆。自從他在12月11日拍影片呼籲「四個同意」之後，聲量開始飆漲，包括臉書發文、PO照、呼籲民眾去公投投票，都引起相當高討論度；另外，韓國瑜出書，上節目宣傳、接受專訪，在大安森公園辦新書見面會，更讓他的聲量大漲一波；中二補選、罷昶失利之後，韓國瑜再於臉書貼出鼓勵文，短短幾句話，立刻引來不少網友留言，從公投到補選、罷昶的這一個月，韓國瑜網路聲量增至41萬8061筆，換言之，近兩個月的聲量變化非常大，公投後近一個月聲量比公投前一個月多出5.27倍。

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重回政壇有望？ 韓國瑜近一個月網路好感度增2.1倍

進一步從《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/11/09~2022/01/12）網路好感度分析觀察，韓國瑜從公投開始的近一個月，網路好感度比值為1.14，而公投前一個月的好感度比值為0.54高，幾乎高出2.1倍，這些好感度最主要來源為出書、做公益，包括公益影片、捐助公益等等，都讓韓國於獲得不錯好評，另外，韓國瑜在近期針對藍軍基層士氣低落喊話，號召力的感染讓不少支持者給予正面評論，不過，民進黨前立委郭正亮指出，倘若韓國瑜真的重返政壇、參選，恐怕又會成為外界和綠營的箭靶，屆時好感度恐怕又會產生改變。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



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當年韓國瑜被93.9萬同意票數被罷免成功黯然下台，時隔一年多，韓國瑜以公益活動為號召現身，是否為重回政壇起手式？下一步究竟為何？外界都在關注。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年11月09日至2022年01月12日。