國民黨要改變現實 孫大千：比下詔罪己或找戰犯更重要

中二選區由綠營候選人林靜儀勝出，罷免案也確定未達門檻，藍營兩戰失利，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，對國民黨來說，改變現實比下詔罪己或是尋找戰犯更為重要。

孫大千說，台灣的政治現實是未來的每一場選舉國民黨都要面對國家機器、綠色媒體、和抗中保台的全面圍剿，這將會是反覆上演的戲碼。國民黨不能夠總是選前心存僥倖，然後選後批判抱怨，不管情勢再怎麼艱困，國民黨總要想方設法，翻轉現況，扭轉劣勢。

孫大千表示，如果國民黨希望尋求突圍，取得勝利，就一定要有設定劇本、設定情境、和設定戰場的能力。講得更直白一點，國民黨必須要有掌握選戰節奏和選戰風向的能力，不能夠總是在民進黨設定的戰場裡作戰，必須要把對手帶到自己的戰場來。

孫大千指出，要達到這樣的目標，必須要有三個先決認知，首先，所有的黨內同志都應該放下自掃門前雪的心態，無私的提供彼此有限的資源，否則一定會被各個擊破。

另外，國民黨中央必須認清最重要的工作不是在與站台掃街，而是在於如何準備議題，寫好劇本，主導節奏。

孫大千說，第三個先決認知是，媒體的劣勢不會自行好轉，國民黨必須要結合各縣市首長以及從政黨員透過網路平台，建立全新全面的資訊傳遞管道，建立屬於藍營的新媒體勢力。