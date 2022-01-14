陳宗彥稱過去改制由上而下 徐世榮：看見民進黨威權心態

大新竹合併升格爭議，立法院內政委員會昨赴新竹市、縣議會舉辦座談會，針對地方呼籲行政區劃應該由下而上推動，內政部次長陳宗彥說，行政區劃依憲法第108條規定屬於中央權限，過去都是中央由上而下來改制。對此，政治大學地政學系教授徐世榮在臉書表示，看見民進黨的威權心態。

徐世榮表示，陳宗彥說「過去都是中央由上而下」，那現在就可以繼續「中央由上而下」？

他說，那麼，在民進黨統治下的台灣，那一天重新恢復戒嚴應該也不會奇怪了！反正過去國民黨怎麼專制獨裁，民進黨也就可以一樣的專制獨裁，不是嗎？而這是否也表示民進黨所宣稱的民主改革都僅只是口號？

徐世榮說，再者，憲法第108條怎麼寫？「由中央立法並執行之，或交由省縣執行之」，試問，中央就不能立一個「由下而上」的法嗎？可以的，但是陳宗彥卻是偏差的將其解釋為「都是中央由上而下」。

他說，由副總統賴清德所培植出來的陳宗彥口中，讓我們看見民進黨的威權心態。