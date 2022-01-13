中二補選餘情未了？政治劇PO史詩級組合劇照釣出本尊

台中市第二選區立委補選選情，「餘情」未了？台灣部政治劇集「國際橋牌社」第二季去年邀台灣基進前立委陳柏惟、國民黨前立委顏寬恒客串警局分局長，劇組昨PO兩人劇中對話，釣出因摔傷還在住院的陳柏惟留言「學長，輸兩次你受得了喔？」引熱議，網友形容2人「就像文哲與世堅，相愛相殺」，也有網友問「預告補選完的劇情嗎？」

陳柏惟前天陪同民進黨立委當選人林靜儀謝票謝票從車上跌下摔傷，住院治療，網友戲稱陳柏惟得償夙願，和顏寬恒一樣成為「在地（上）的前立委」。國際橋牌社劇組緊抓新聞熱度，昨晚在臉書粉絲團PO出陳、顏二人在劇中對話，陳柏惟問「學長，這樣你受得了？」顏寬恒回「你不知道，後面還有很多事情呢！」

沒想到，調出陳柏惟留言，「學長，輸兩次你受得了喔？」馬上網友就留言，要陳柏惟「病人能不能乖一點？」、「要幫忙tag學長嗎？」、「你真的很皮耶！這樣虧學長」、「看你這麼活潑我就放心」。