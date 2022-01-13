蘇貞昌就任滿3年 在野：行事風格破壞民主、用人唯親

行政院長蘇貞昌回任閣揆滿3周年，對於3年任內表現，民進黨立委強力背書、肯定，在野黨卻普遍認為，蘇的行政與行事風格破壞民主、用人唯親，就連「黨友」時代力量都提醒用人應該謹慎。

國民黨資深立委賴士葆表示，蘇貞昌是他當立委幾屆下來，遇到最跋扈、凶悍的行政院長，對內用人唯親，對外作為被監督者卻時常與監督者的國會議員吵架，還時常公然說謊，像是把反萊豬講成「反美豬」，表現令人「嘆為觀止」。

賴士葆認為，蘇貞昌回任閣揆3年，把國家好不容易建立的民主機制破壞殆盡，行政院長帶頭反民主，各部會首長也跟著有樣學樣，備詢時1個比1個凶。賴認為，會選舉的蘇，已成蔡總統尾大不掉的存在，未來恐將直指2024總統大位。

民眾黨立委張其祿也表示，蘇內閣非常強勢，有做得好的地方，但也比較獨斷，加上民進黨團人數優勢，在野黨的訴求經常被輾壓，導致行政團隊不受監督，形成一黨獨大的專行，對民主政治是不良的影響。他呼籲，行政團隊應多傾聽在野黨及民意的聲音，否則將使國會監督功能弱化，讓民主制衡沒有發揮效果。

民進黨立委陳亭妃表示，2018年選舉大敗後，蔡總統和蘇貞昌的合作讓台灣有效率地不斷前進，也讓民進黨政府在2020年順利繼續執政，並連續兩年穩住疫情；行政團隊的穩健，讓蔡總統在國際上有很好發揮，在國內也推動許多民生法案。

時代力量立委陳椒華表示，蘇內閣表現維持民調5成以上肯定，顯示在大方向上，蘇內閣獲國人支持。但她希望蘇更重視、積極處理礦業法、中資入侵台灣關鍵基礎設施、物流業，以及國土遭不肖業者長期侵占、政府弊案。

陳椒華也說，公股行庫用人邏輯是蘇貞昌軟肋，例如因為慶富獵雷艦弊案被時任院長賴清德要求下台的合作金庫前董事長廖燦昌，蘇拔擢為第一金控董事長，近期爆出的潤寅詐貸案、遠航超貸案都與廖有關，蘇「用人不可不慎」。