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蔣經國先生逝世34週年紀念 陳以信：我們一定繼續努力

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國民黨立委陳以信（前排中）今日出席是紀念前總統蔣經國逝世34週年的紀念音樂會。圖/取自陳以信粉專
國民黨立委陳以信（前排中）今日出席是紀念前總統蔣經國逝世34週年的紀念音樂會。圖/取自陳以信粉專

今天是前總統蔣經國先生逝世34週年紀念日，國民黨立委陳以信今天表示，經國先生一生勤政愛民、正直清廉。經國精神不能忘記，「我們一定繼續努力」。

今日是前總統蔣經國逝世34週年，政戰退軍系統的復興崗文教基金會下午在台北市大安森林公園舉行「紀念經國先生音樂會」，陳以信親自出席與會。

陳以信在臉書粉專貼文表示，他下午在大安森林公園露天音樂台下靜靜聆聽「走過璀璨懷念經國先生音樂會」，聆聽的不只是美麗歌聲，更是眾人對經國先生的深刻懷念。

陳以信表示，經國先生是最受國人愛戴的領袖，他一生勤政愛民、正直清廉。不只推動十大建設、創造台灣經濟奇蹟，更是讓台灣邁向民主化、國際化最重要的推手。經國精神不能忘記，我們一定繼續努力。

這項音樂會今年擴大舉辦，除陳以信外，包括退輔會主委馮世寬、民進黨籍的副主委李文忠、台北市副市長黃珊珊、國民黨立委吳斯懷、救國團主任葛永光、蔣家代表蔣方智怡等人都出席與會。

陳以信 大安森林公園 音樂會

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