聽新聞
test
0:00 / 0:00
卓冠廷批盧秀燕賣地圖利 國民黨：林佳龍才是賤賣始作俑者
台中市新聞局前局長卓冠廷質疑，台中市長盧秀燕上任後，將北屯社會住宅預定地賣給建商圖利財團。國民黨傍晚在臉書反擊，前市長林佳龍才是分割土地、賤賣社宅土地給建商的始作俑者，批卓是用換了屁股就換了腦袋的烏賊話術。
國民黨質疑，林佳龍任內，為何把前任市長胡志強規劃的北屯太原段社會住宅用地，以每坪19萬元賤價賣出？如果盧秀燕以每坪33萬元賣出土地，是「圖利財團」，請問龍市府當年以19萬元賣出土地，不算貪腐？
國民黨表示，林佳龍市長任內，台中舉債超過629億，讓台中成為千億負債俱樂部成員，舉債空間成六都之末，林佳龍團隊對此有何解釋？怎麼盧秀燕完整規劃下的決策，反成民進黨口中的圖利？
「台中不需要政治烏賊」，國民黨批評，台中市民3年前以20萬票龐大差距趕走林佳龍跟他的「黑箱團隊」，但3年來林與他的子弟兵們卻持續對台中進行「烏賊攻擊」，以對盧秀燕噴墨手法，轉移自己跟財團千絲萬縷的關係。
國民黨表示，即便綠營繼續抹黑，也改變不了林佳龍市長任內瘋狂舉債的事實，相反盧秀燕任內台中市府財政大幅改善，還創下縣市合併後首度有盈餘。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言