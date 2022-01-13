卓冠廷批盧秀燕賣地圖利 國民黨：林佳龍才是賤賣始作俑者

台中市新聞局前局長卓冠廷質疑，台中市長盧秀燕上任後，將北屯社會住宅預定地賣給建商圖利財團。國民黨傍晚在臉書反擊，前市長林佳龍才是分割土地、賤賣社宅土地給建商的始作俑者，批卓是用換了屁股就換了腦袋的烏賊話術。

國民黨質疑，林佳龍任內，為何把前任市長胡志強規劃的北屯太原段社會住宅用地，以每坪19萬元賤價賣出？如果盧秀燕以每坪33萬元賣出土地，是「圖利財團」，請問龍市府當年以19萬元賣出土地，不算貪腐？

國民黨表示，林佳龍市長任內，台中舉債超過629億，讓台中成為千億負債俱樂部成員，舉債空間成六都之末，林佳龍團隊對此有何解釋？怎麼盧秀燕完整規劃下的決策，反成民進黨口中的圖利？

「台中不需要政治烏賊」，國民黨批評，台中市民3年前以20萬票龐大差距趕走林佳龍跟他的「黑箱團隊」，但3年來林與他的子弟兵們卻持續對台中進行「烏賊攻擊」，以對盧秀燕噴墨手法，轉移自己跟財團千絲萬縷的關係。

國民黨表示，即便綠營繼續抹黑，也改變不了林佳龍市長任內瘋狂舉債的事實，相反盧秀燕任內台中市府財政大幅改善，還創下縣市合併後首度有盈餘。