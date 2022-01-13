籲國民黨人省思蔣經國路線 馮世寬：多給國民黨祝福

退輔會今以「為什麼要紀念經國先生」為題發布新聞稿，表示蔣經國路線是「反共、革新、保台」，這是國民黨人應省思學習的地方。退輔會主委馮世寬表示，現在這個時刻，國民黨高層應想想如何帶領整個黨，大家應多給國民黨祝福。

今日是前總統蔣經國逝世34週年，政戰退役軍人系統的復興崗文教基金會下午在大安森林公園舉行「紀念經國先生音樂會」，馮世寬親自出席並致詞，他受訪時也說明曾見證蔣經國的親民舉措。

退輔會會前針對活動發布「為什麼要紀念經國先生」新聞稿，提及蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，在紀念蔣經國之餘，這是朝野人士、特別是國民黨人應該省思學習的地方。

馮世寬在音樂會前接受媒體詢問是否認為國民黨不反共時表示，「國民黨現在是不是有做這些事情，我已經不知道了，我忙得沒時間管這些事情」；但他認為，國民黨高層應該在現在這個時刻，好好想一下如何帶領國民黨，大家應多給國民黨祝福。

他表示，蔣經國時代的確是反共，當年韓戰撤退來台1萬4000名反共義士，身上刺的就是「反共抗俄、中華民國萬歲」刺青，這是史實；雖然時代潮流已經轉變，但應該讓民主化走上更正確道路。