民眾黨春聯、紅包亮相 自我期許做好「最強在野」

春節即將到來，民眾黨今由秘書長謝立功、發言人楊寶楨和張清俊、國家治理學院公關長吳怡萱公布虎年春聯及紅包袋，並一同揮毫慶賀新年。謝立功表示，面對新的一年，民眾黨同樣虎力全開，持續做好「最強在野」的角色。

楊寶楨表示，第一款春聯設計走卡通、可愛路線，叫做「虎咱勇健」，上面有主席柯文哲Q版圖像；第二款春聯「福虎生豐」，祝福大家在新的一年非常有福氣、豐衣足食。

吳怡萱表示，近來疫情又開始緊繃，期許新的一年能度過疫情，台灣變得更好。值得注意的是，「虎咱勇健」小老虎的胸肌和腹肌，練成了「眾」字，呈現出文創部的小巧思，希望在新的一年，大家的身體更勇健。

張清俊指出，練身體可以在戶外練，而不是被隔離在家，希望疫情盡速控制住，預祝大家2022年「虎咱平安」、「虎咱發大財」。

謝立功表示，虎年春聯及紅包袋可在全台各地方黨部領取，提醒民眾領取時注意每個地方黨部的時間，面對新的一年，民眾黨同樣虎力全開，持續做好「最強在野」的角色，監督政府、為民發聲、為民謀福利，希望台灣可以越來越好。