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朱立倫重申傾聽基層 新北議員認為除勤走外更要貼近

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國民黨主席朱立倫重申「傾聽基層」，虛心檢討並面對接下來的選戰。記者周志豪／攝影
國民黨主席朱立倫重申「傾聽基層」，虛心檢討並面對接下來的選戰。記者周志豪／攝影

歷經公投、中二補選、罷免林昶佐接連失利，國民黨主席朱立倫近來頻跑行程，並強調「傾聽基層」，虛心檢討並面對接下來的選戰，黨籍新北市議員皆認為，勤走基層的想法沒錯，但必須要在過程中了解基層民眾想法，並進一步讓黨的決策與理念符合民眾需求。

身兼板橋區黨部主委的新北市議員周勝考表示，傾聽基層沒有錯，但國民黨應該要有中心思想，並整合黨內各種聲音，尤其這中心思想及國民黨理念一定要符合人民需求。他還建議，在新北市的經營上，朱立倫應該要多與新北市長侯友宜結合，多參與活動。

身兼淡水區黨部主委的新北市議員陳偉杰也說，走入基層本來就是必要的，但還是希望高層不要只是走，而是要讓決策跟方向貼近主流民意，讓廣大民眾可以去接受，也就是說除了走，還要了解基層民眾的想法。

陳偉杰指出，像是跟新北有關的能源政策及軌道建設等，都是在地民眾所關心的，但這些常常又會與台北市及中央的政策有關係，國民黨應該要告訴民眾，若有機會執政要如何規劃及建設，甚至弭平雙北之間的落差。

國民黨 朱立倫

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