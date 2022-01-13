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林智堅嗆立委防疫期間趴趴走 高虹安：顯示無知與傲慢

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委高虹安。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委高虹安。圖／聯合報系資料照

新竹合併升格議題延燒，立法院內政委員會今早到新竹市議會舉辦研討會，新竹市府未派員出席，市長林智堅更批評，防疫期間立委沒在立院審查，反而到各縣市議會趴趴走。對此立委高虹安反嗆，「不僅顯示出他（林智堅）對立法院運作與職權的無知，也凸顯出其藐視立法院所代表的民意的傲慢態度」。

林智堅今受訪時表示，防疫期間立委沒在立院審查，反而到各縣市議會趴趴走，為了政黨與一己之私，違逆大新竹民意到地方找議員取暖、背書，「實在覺得很遺憾」。他並指出，「這些立委都是大新竹選區的，對合併升格推動推三阻四，相信民眾的眼睛是雪亮的，會記得是誰在阻擾大新竹合併升格與發展」。

高虹安今發表聲明回擊，立委身為民意代表，地方聽取民意、和部會交流討論都是很重要的日常工作，「林市長狹隘地認為立委只能框在立法院內工作，審他想要的只修一字的法案，否則就是失職、就是反對新竹發展，立法院可不是林市長你的立法局」。

高虹安表示，立法院受民眾所託，依法行使監督職權，國土規劃、縣市改制升格茲事體大，相關的計畫、整備等，本來就應中央地方充分討論、實質審查。林智堅卻將監督、整備的立委都打成反對新竹發展的罪人，這種言論是典型的「扣帽子」與「潑髒水」。「真正阻礙大新竹合併的是林智堅市長至今專案辦公室尚未成立運作，也未見任何合併升格相關評估計畫，更不願意和立法院、行政院實質討論的傲慢態度！ 」

對於林智堅批評她，「不要每次來就作秀，拍拍照就走，這不可能得到民眾支持」，高虹安回嗆，顯見林智堅心胸及眼界的狹隘，無視及抹煞她於新竹縣市地方耕耘的努力。高呼籲，「認真考察、討論、聆聽，一步一腳印，透過共識讓升格水到渠成，而非揠苗助長、臨時抱佛腳，這樣才是真正對新竹好，真心為台灣著想。」

新竹 立法院 林智堅

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