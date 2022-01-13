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盧秀燕、蔡其昌同台 場內握手、場外戰火

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導
盧、蔡2人在台上互動看似熱絡，但在台下除了禮貌性握手外，連眼神都不曾交流。記者劉柏均／攝影
盧、蔡2人在台上互動看似熱絡，但在台下除了禮貌性握手外，連眼神都不曾交流。記者劉柏均／攝影

台中市大甲孟春社區聯合服務中心歷時4年，於今天落成啟用，市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌皆應邀參加典禮，場內兩人禮貌性握手，到了場外，蔡其昌砲火猛烈，批盧在社宅及捷運問題沒說清楚，悄悄為年底縣市首長選舉，拉開佈滿硝煙味的序幕。

孟春社區暨聯合服務中心今天上午舉行啟用典禮，歷時4年，斥資約新台幣3178萬元，是座結合長照、里辦公室及社區活動中心為一體的設施，蔡其昌、盧秀燕先後分開進入活動會場，兩人在場內遇見，基於禮貌，盧主動向蔡握手致意，隨後雙方便皆坐在走道兩旁的座位，沒有交集。

盧秀燕致詞時提到，市府一開始編列2300萬元預算，但因廠商問題無法完工，在孟春里長黃湘榕及大甲區長顏金源持續努力推動，並感謝立法院副院長蔡其昌，向中央爭取經費補助1564萬2000元，共投入3178萬元，歷時4年時光，服務中心終於完工啟用。

蔡其昌也回應，這是中央和地方共同密切合作，發包興建都需要地方政府來做，在這裡我也非常感謝盧市長；場內兩人畢恭畢敬，一到場外，蔡其昌便點燃戰火，批盧秀燕在社宅及捷運藍線問題上，回答得不清不楚。

蔡其昌認為這兩件事，輿論與民眾都非常不高興。他指出，社宅問題，到相關行政機關查詢就知道，幾乎沒什麼太大的進度，土地也被賣；捷運事情的爭議，市長是否能站在公平正義的角度，來處理市政，這是盧市長要面對的課題，人民都在等著看。

盧秀燕與蔡其昌，是最有可能於年底縣市首長選舉時，在台中碰上成為敵手。記者劉柏均／攝影
盧秀燕與蔡其昌，是最有可能於年底縣市首長選舉時，在台中碰上成為敵手。記者劉柏均／攝影
一到場外，蔡其昌就真對盧秀燕在捷運與社宅的議題上炮火四射。記者劉柏均／攝影
一到場外，蔡其昌就真對盧秀燕在捷運與社宅的議題上炮火四射。記者劉柏均／攝影

蔡其昌 盧秀燕 捷運

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