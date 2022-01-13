聯邦銀行多人確診 金管會：主因是染疫居服員開戶拿下口罩

桃園機場群聚案擴大，因染疫居服員曾前往桃園中壢的聯邦銀行健行分行洽公，造成該分行至今有14人確診，包含銀行員與行員的家屬。金管會銀行局表示，目前了解是因開戶要做身份確認，所以確診客戶有短暫把口罩拿下來，不是因為銀行數鈔造成的。

銀行局局長莊琇媛表示，今天早上聯邦銀行總經理有打電話跟金管會說明，包含現在確診行員人數與後續處理方案，相同分行的員工沒有確診者會送到防疫旅館，已經確診的行員送醫院，聯邦銀跟桃園市政政府也各做一次徹底消毒，目前因為消毒的關係，該分行暫停營業到本周五，下周一開始營業會請附近分行支援人力，其他桃園地區的分行也有做大規模檢測，確定是其他桃園地區分行的員工都是陰性。

是否因為數鈔票導致的？莊琇媛表示，聯邦銀行調監視器來看，是因為確診客戶在開戶時有短暫拿下口罩，因為開戶要做身份確認，所以要把口罩拿下來，加上確診客戶也剛好在講電話，所有有短暫脫下口罩，但是脫下口罩的期間非常短，「不是因為數現鈔的關係。」

但銀行開戶要脫口罩是否造成疫情破口？莊琇媛表示，在法規上只有規定要確認是客戶本人，實務上有其他很多防範的方式，之前有人是戴防護罩，必要時可以請銀行公會研議，如何在不脫口罩之下確認是客戶本人。除面對面開戶外，現在有很多數位存款戶，線上開戶不用面對面，呼籲民眾可以善用線上金融服務減少接觸、防止感染。

莊琇媛指出，金控與銀行經過去年一整年下來，像去年有提升到三級，在防疫措施與日常營運都非常有經驗，這次相信因應疫情升溫會繼續做好防疫準備。目前聯邦銀行是因為人力與消毒暫停三天營業，但已經有即時通報金管會系統，一切依照規定辦理。

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