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曾是挺韓國瑜大將！黃希賢談「朱下韓上」：別再害韓先生

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
曾擔任國民黨基隆市黨部主委，是「基隆韓家軍隊長」，已經退出國民黨的黃希賢，目前是「進步基隆連線」主席黃希賢，已宣布參選基隆市長。記者游明煌／攝影
曾擔任國民黨基隆市黨部主委，是「基隆韓家軍隊長」，已經退出國民黨的黃希賢，目前是「進步基隆連線」主席黃希賢，已宣布參選基隆市長。記者游明煌／攝影

曾擔任國民黨基隆市黨部主委，是「基隆韓家軍隊長」，已經退出國民黨的黃希賢，目前是「進步基隆連線」主席黃希賢，已宣布參選基隆市長。今天被問到國民黨基層出現「朱下韓上」聲音，黃希賢說，「請大家不要再害韓先生了」，也許未來的時間點是可行的，但很多力量是慢慢凝聚的，現階段他並不贊成韓國瑜去接黨主席。

黃希賢說，朱立倫主席這次第2次回鍋，他相信大家有疑問，這次大家送朱立倫「3束鮮花」，公投、罷昶、中二立委補選全輸，朱躲起來，要怎去帶領這個百年大黨？

黃希賢表示，從韓國瑜在大安森林公園新書會，看到還是有一些支持者，但大家忘了，現場被訪問的群眾中，還是有人希望韓先生從事公益、不要碰政治這塊，但黨內期待的聲音不會變，這百年大黨要請「大象來跳舞」是非常困難的。

黃希賢還說，從企業經營角度，這個百年大黨必須要轉型、改變、走入基層，思維各方面要不一樣、要年輕化，尤其是文傳會，但今天大家看到的文傳會凌濤主委講了什麼話，讓大家很失望。

他覺得，若朱下韓上，只是讓韓先生陷入一個困境，因為黨主席選舉過程中，從江啟臣到朱立倫，沒有整合好過、沒有團結過，中央沒團結過怎讓地方團結？怎讓地方產生共主的支持？這是很荒謬的事，建議國民黨，好好先聽一下基層的聲音。

黃希賢曾是挺韓大將，被問到如未國民黨請出韓國瑜勸退，會不會堅持基隆市長之路一路走到底？黃希賢說，他可以很肯定告訴大家一句話，那個叫impossible（不可能），因為他對國民黨的失望已經都講不下去了。在當初挺韓的過程中，他帶著基隆的韓家軍、追隨者，在6場造勢晚會中去了5場

黃指出，他不會放棄市長這條路，因唯有走這條路，才能為基隆帶來真的改變，從改變裡創造機會，用企業經營角度，為「大基隆」這間公司，為基隆年輕世代、其他世代族群帶來更好的生活，相信只有他能夠做得到。

基隆 黃希賢 國民黨

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