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【重磅快評】蔡英文的冷笑話 大學校長多麼希望成真！

聯合報 / 主筆室
全國大專校院校長會議因新冠疫情停辦兩年，今、明兩天在雲林科技大學恢復舉行，蔡英文總統也睽違四年後再度出席。圖為蔡英文2018年出席全國大專校長會議。圖／總統府提供
全國大專校院校長會議因新冠疫情停辦兩年，今、明兩天在雲林科技大學恢復舉行，蔡英文總統也睽違四年後再度出席。圖為蔡英文2018年出席全國大專校長會議。圖／總統府提供

全國大專校院校長會議因新冠疫情停辦二年後，今、明兩天在雲林科技大學恢復舉行，蔡英文總統也睽違四年後再度出席。她致詞表示，她一直在檢討自己，為何此會議這麼久都沒有來邀請她，原來是沒有舉行。

蔡英文的開場冷笑話，不輸馬英九著名的冷笑話。但蔡英文這個冷笑話，恐怕令全國大專校院校長們聞之或喜或憂，而憂遠甚於喜。

多年來，這項全國高教的重要會議，歷任政府的總統或副總統都會出席，除宣示高教方向，也表達對高教的重視和對大學校長的尊重；陳水扁時代和馬英九時代皆然。蔡政府上台後，也先後由蔡英文和前副總統陳建仁輪流出席。

唯一的例外，是108年的全國大專校院院長會議，蔡英文和陳建仁均未現身；也是多年來首見總統、副總統均告缺席。當時一些長期參與全國大學校長會議的校長，對於這項重要的高教會議遭到蔡政府漠視，還感到有些失落。

當時的教育部次長林騰蚊證實，該會議有邀請總統、副總統出席，只是二人都沒出席。但以當時的情形，民進黨政府剛在九合一大選慘敗，正逢內閣總辭；大學校長猜測，蔡英文或陳建仁大概「沒心情」與會。

但不便言明的更重要原因，可能是管案。經過一整年的卡管和拔管，折損三位教育部長後，管中閔終於在108年1月8日正式上任台大校長。蔡政府耗盡洪荒之力，管案還是灰頭土臉收場。因而3天後舉行的全國大專校院校長會議，蔡英文恐怕不是「沒心情」與會，而是「沒臉」出席。

不難想像，管案方才落幕，蔡英文怎麼有臉面對全國大學校長？當時出席的大學校長就在座談時發表看法，指管案顯示政治不能干預教育，這對教育的發展是負面的。

不過，隔了四年，蔡英文還是再度出席全國大專校院校長會議了。她的冷笑話說，她一直在檢討自己，為何此會議這麼久都沒有來邀請她；但許多大學校長們可能都在祈禱她的冷笑話成真：希望蔡英文真的有在檢討自己，希望蔡英文真的領悟政治不能干預教育，否則，希望會議真的不必邀請蔡英文了！

然而，時移勢易，如今管中閔因卡管一年耽誤，決定只作一任校長；而蔡政府更傾黨政資源從四大公投到守護靜昶全面告捷，蔡英文繼續霸氣指點江山。這次全國大學校長會議，蔡英文不是「有臉」出席，而是有「好心情」來參加。

蔡英文的冷笑話會是事實嗎？蔡英文心情好了，但面對政治陰霾籠罩下的高教，大學校長們的心情恐怕轉壞了。

蔡英文 高教 陳建仁

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