【即時短評】退輔會紀念兩蔣文 藍軍軍系裂解的開始？

在以去除「威權象徵」為己任的促轉會關注退輔會與國防部拆除蔣銅像不力言猶在耳，在蔣經國先生逝世34周年的今日，退輔會發出「為什麼要紀念經國先生？」一文，內容表示執政的民進黨要「尊重藍營的記憶及感情，尋求藍綠和解，內部團結」。這是不是代表未來重大選舉前綠營不再用攻詰兩蔣作為選票消費機？尤其國民黨在台北市由蔣經國之孫蔣萬安出馬角逐市長氣氛濃厚之時，會否是裂解國民黨軍系的開始？

退輔會副主委李文忠黨政背景濃厚，入主退輔會之初推展退輔業務確一度遭到阻滯，始終有「監軍」疑慮，但其人一掃退伍軍人長年官僚陳腐作風，入主榮民榮眷基金會後，增進收入，妥善運用經費，大幅嘉惠榮民子弟，也不避「燙手山芋」，與國防部親自協調退舍居民留宿問題，尤其他推動拍攝榮民對台灣貢獻微電影，一度遭立院獨派息濃厚的立委質疑，也不改其見，作風作為備受好評。連當時不少反對他入主基金會董座者，如今都肯定他是「眷村的好女婿」。

由李文忠穿梭在退軍聯誼場合協調蔣經國紀念活動事宜，看來順風順水，也因為退輔會協辦背書，結合政戰建軍70週年，現役政戰系統放心大膽參與活動，政策後顯然經過協調認證，民進黨主政下的退輔會，已非綠營高層過去每逢選舉就忌憚的「黃復興前進指揮所」。

其中有一指標，是國民黨前黃國園黨部主委于北辰宣布退黨，備受退軍躂伐之際，李文忠曾代表退輔會前往關心于氏夫婦。李文忠曾說，于北辰不論是什麼黨籍，都是榮民袍澤。而不久後，被眾多退軍甚至軍校同學解除LINE組群聯繫的于北辰，加入了李文忠的LINE組群。

李文忠當然仍是不折不扣的民進黨人，批評國民黨向來不落人後，但已能在尊重藍營記憶前提下行走軍系並獲尊重；尤其民進黨強力經營「新退軍」，黨內曾試問：現在退伍的志願役軍士官榮民，有多少人向國民黨黃復興黨部報到？

在蔣經國逝世紀念的今日，紀念主場由主政的民進黨扶持，儘管是由退輔會片面宣達，卻也證實民進黨經營退軍有一定成效。退輔會尊重兩蔣的說法會否適用在選舉中「言而有信」，現在不得而知；但可以確定的是，蔣經國紀念活動不見國民黨明顯參與，有人形容等於軍系的「聖杯」被民進黨拿去祭祀，藍營軍系勢力在選舉中能否被有效動員，尤其是未來台北市長選舉中，值得關注。