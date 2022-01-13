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退輔會副主委李文忠 綠營的他穿梭協辦紀念蔣經國活動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨籍的退輔會副主委李文忠（右一）日前出席「111年紀念經國先生音樂會」記者會。圖/退輔會提供
民進黨籍的退輔會副主委李文忠（右一）日前出席「111年紀念經國先生音樂會」記者會。圖/退輔會提供

退輔會今年協辦政戰退軍舉行的「紀念經國先生音樂會」，不但將規模擴大，也協助找贊助，以執政者姿態紀念蔣經國。退輔會近期由民進黨籍的副主委李文忠率軍，頻繁出席外界刻板印象認為是「藍營」群眾較多退軍聯誼場合，受到關注。

退輔會發出聲明稿表示，復興崗文教基金會及復興崗校友總會已連續3年舉辦「紀念經國先生音樂會」，去年找退輔會協助，我們義不容辭幫了一點忙。今年我們建議找經國先生實質創辦的單位，包括退輔會、政戰學校、救國團三單位共同主辦，在退輔會召開了4次籌備會。

退輔會表示，今年音樂會特別邀請經國先生當年稱道的得力幹部許歷農、錢復先生及經國先生的媳婦蔣方智怡蒞臨，但錢復先生只能錄影致詞，「許老爹」這次因故無法出席。退輔會還請前副總統謝東閔大女婿、前高雄市議會議長陳田錨大兒子、前省議會議長高育仁的公司贊助經費，因為這3位都是經國先生當時的中常委。

退輔會說，音樂會除邀請復興崗校友合唱團、政工幹校軍樂班樂團、女青年隊聯誼會、女軍訓教官班等團體原班人馬表演外，又特別商請救國團銅管五重奏及葉樹涵小號喇叭演奏。

退輔會的活動聲明，同時表示蔣經國先生對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下接班，台灣有幾個值得稱頌的大功勞。

退輔會說，過去從黨外到民進黨為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣。但民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環。紀念蔣經國先生意義在此。蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，我們在紀念蔣經國之餘，這是朝野人士特別是國民黨人應該省思學習的地方。

李文忠自擔任榮民榮眷基金會董事長以來，運用基金會經費擴大對榮民補助，宣傳榮民為國付出形象，受到眾多原來反對他接任此職者的肯定。近期紀念蔣經國與退軍聯誼場合，都可見其率幹部穿梭其間。

退輔會 蔣經國 音樂會

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