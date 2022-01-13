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退輔會紀念蔣經國：民進黨尋求藍綠和解、尊重兩蔣功蹟

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
退輔會今年協辦政戰退軍系統的復興崗文教基金會舉行的「紀念經國先生音樂會」，名列共同主辦單位。圖／取自「紀念經國先生音樂會」請柬
退輔會今年協辦政戰退軍系統的復興崗文教基金會舉行的「紀念經國先生音樂會」，名列共同主辦單位。圖／取自「紀念經國先生音樂會」請柬

政戰退軍系統的復興崗文教基金會今天在台北舉行「紀念經國先生音樂會」，退輔會首度大力協調經費贊助協辦。退輔會特別發出「為什麼要紀念經國先生？」聲明表示，民進黨為對抗當時黨國體制統治的正當性，曾攻訐兩蔣，但民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環。

退輔會指出，而蔣經國先生對台灣的貢獻無庸置疑，而蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，在紀念蔣經國之餘，這是朝野人士「特別是國民黨人應該省思學習的地方」。

退輔會指出，蔣經國先生對台灣的貢獻無庸置疑，他在台灣面對退出聯合國、中美斷交、石油危機等艱困的環境下接班，有幾個值得稱頌的大功勞：首先是反共：面對北京的統戰攻勢，他「堅持3不」的反共國策，但務實地放棄反攻大陸，改採「三民主義統一中國」的號召，也就是將兩岸定位為生活方式及制度之爭，並開放老兵返鄉探親。

其次則是發展經濟及建設，退輔會說，蔣在風雨飄搖中推動十大建設，奠定經濟建設的穩固基礎；同時拔擢人才，用人用賢能，十分重視清廉，最重要的事，蔣用用了很多心力觀察、教導、拔擢人才，孫運璿、李登輝、錢復都是有名的例子。

再則是走向本土化。經國先生很早就體認國民黨政府必須長期紮根於台灣，因此他特意拔擢本省籍的優秀人才，從謝東閔、張豐緒、林洋港、李登輝等皆是，他也最早要求軍方上呈上校以上本省籍軍官名冊，擇優拔擢。最令人動容的是，他晚年宣稱自己是台灣人。

退輔會進一步指出，蔣經國的開明統治，將以往威權統治方式，逐步放寬政治控制，並對民進黨組黨運動相對容忍；而且革新措施，面對黨外運動的挑戰及黨政體制的守舊，他力抗黨國大老的反對，啟動對「黨禁」、「報禁」、「國民大會及立法院的改選」等政治議題的革新，並在晚年宣布解嚴。使接任的李登輝總統，在繼承經國先生遺志的名義下順利推動民主改革，這就是舉世稱頌的寧靜革命。

退輔會指出，換句話說，經國先生是寧靜革命的先行者，這也是李登輝前總統一直自稱是經國學校學生的原因。這些都是經國先生值得紀念的地方。

退輔會表示，台灣歷史不算長，依序有西班牙、荷蘭、明鄭短期、局部的盤據，比較長期的統治則是清朝、日據、國民黨政府到政黨輪替，不同時代的統治者都在這塊土地上留下痕跡，對近代影響最鉅大、最直接的當然是兩蔣時代。

退輔會說，過去從黨外到民進黨為對抗當時黨國體制統治的正當性，攻訐兩蔣。但民進黨執政已邁向14年，政府對於過去的歷史面貌及兩蔣的成績、功過，理應有更全面、真實、公允的評價，尊重藍營的記憶及感情，這是尋求藍綠和解，內部團結的一環。紀念蔣經國先生意義在此。蔣經國路線就是「反共、革新、保台」，我們在紀念蔣經國之餘，這是朝野人士特別是國民黨人應該省思學習的地方。

退輔會 蔣經國 民進黨

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