林為洲辦地制法研討會 場外竹市民進黨團批拖延修法

立法院內政委員會召委林為洲今天到新竹市議會主辦全台行政區域劃分及地制法修法相關事宜研討會，會議從早上9點半持續中午12點半結束。會議過程中，民進黨新竹市議會黨團則到市議會門口集結，呼籲林為洲等人不要拖延大新竹升格的修法進度，並質疑林力挺彰化升格，卻對大新竹升格推三阻四，是不顧新竹縣市發展與民眾需求。

今天早上包括包括民進黨籍市議員李妍慧、曾資程、陳建名、劉康彥、鄭美娟、綠黨劉崇顯及無黨籍議員、前議長鄭成光等人，邀集支持者在議會大門口召開「我們要升格、新竹要更好」記者會。

鄭成光說，新竹市升格絕對只有好處，現在不升格，以後遙遙無期。他直言，現在爭論不休的原因，就是因為合併升格後「縣市長會少一個、議長和副議長也少一個，新竹縣的鄉鎮首長與民意代表也沒有了」，唯有升格為直轄市，才有機會留住高科技廠商與人才。

劉康彥說，新竹縣的垃圾掩埋場時不時自焚，下風處的南寮鄉親「與臭的距離」就是這麼近，傲慢的新竹縣長楊文科更稱「喝好水是假議題」，讓頭前溪下游的新竹市民情何以堪。

劉康彥強調，這些迫切解決的環境議題，因縣市事權不統一，導致民眾長期在生活中受的苦，還不夠久嗎？劉康彥強調，不論是立委林為洲、鄭正鈐、高虹安和邱顯智，都說不反對大新竹合併升格，卻又不願正面表述贊成的理由，應該面對鄉親說清楚！

李妍慧也表示，「新竹人的日常就是交通打結，垃圾焚燒造成的空氣污染與水資源議題也急待解決」，但大新竹生活圈卻存在兩個縣市政府，無法做有效率的政策規畫，她認為大新竹有條件媲美美國矽谷，請在野黨不要阻擋千載難逢的升格機會。