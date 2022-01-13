火光四射！地制法研討會 藍嗆林智堅缺席 綠指心裡有鬼

立法院內政委員會今天到新竹市議會舉行全台行政區域劃分及地方制度法修訂研討會，會中砲聲隆隆，立委柯建銘發言先指國民黨心裡有鬼，引爆藍營議員不滿回嗆「莫名其妙」，輪到立委鄭正鈐發言時指市長林智堅缺席「竹市府才是心裡有鬼」，綠營議員也聲援林智堅在開防疫會議。長達3個小時會議你一言我一語，沒具體共識。

今天的研討會由立法院內政委員會召委林為洲主辦，邀來內政部次長陳宗彥、財政部次長阮清華、法務部次長蔡碧仲等部會官員參與，行政院主計總處、人事行政總處、交通部與中選會也派員參與，針對竹竹合併升格牽涉到的行政事項進行簡報說明。

新竹縣市合併升格熱議，內政委員會難得下鄉考察，首站到新竹市議會包括立委柯建銘、鄭正鈐、林思銘、邱顯智、高虹安、葉毓蘭、吳怡玎、邱臣遠等不分黨派都來了，議會包括議長許修睿與各黨團議員都到齊。林智堅如預期缺席，市府也未派員。

長達3個小時會議先由各部會簡報說明。財政部說明，新竹縣市合併升格不影響其他縣市獲配財源，至於新的直轄市財源怎麼來？將由中央來負擔。中選會則未具體說明合併升格後席次變化，僅列出法條表示若有變更必要，將徵詢各方意見進行檢討，審議後才會公告變更。

力推地方制度法修正草案的柯建銘受訪力挺林智堅缺席表示「我來就好」，並三度發言提及是新竹縣長楊文科主張合併還要升格第七都，才會積極推動，要大家去看看過去幾個月來的背景，還說推動修法後「所有人都現形」，主張合併升格也是為新竹發展考量，否則竹市內很多土地，頻頻被賣地變「新竹縣提款機」。

時代力量立委邱顯智強調，合併升格茲事體大，牽涉到其他縣市不平等問題，再來過去從未由上而下推動，就是因為有高度違憲可能，地方政府是地方自治團體，涉及團體消滅需要議會同意才對，再來柯建銘總召修法只改1個字，未來人口40萬也可以升格，簡直開玩笑。

國民黨立委林思銘也說，立法是大事，原本說要下修人口門檻至100萬，現在卻說將且改成或，「不能為了竹竹合併升格就破壞制度」，若真要強行通過，他認為「就新竹市升格就好」，否則把新竹縣拉進來，只是讓偏鄉更弱勢，呼籲柯總召懸崖勒馬。

國民黨新竹市籍立委鄭正鈐則認為，林智堅缺席相當可惜，連派員都不派來，這不是他們希望的理性溝通，他認為比彼此有不同聲音很好，但更需要理性對話，也要由下往上推動，他將提出地方制度法7-1條修正，確保合併升格要經過地方議會同意。

民眾黨立委高虹安也酸林智堅缺席是「堅不露面」，綠營議員說是因為參與防疫會議是在「說謊」，林早已公開批研討會是鬧劇、作秀，她質疑彰化都有改制計畫書，「新竹的在哪？」林智堅一直說合併升格可以解決很多問題，更應該參與討論溝通。

主持會議的林為洲強調，自己絕對支持竹竹合併升格，但不能是因人設事、因人修法，「沒有人修法完是只能自己升格的」，希望以2026年努力目標，追求合併升格。