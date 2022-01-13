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歐洲多國聲援立陶宛 外交部：共同向強權霸凌作為説不

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部。記者張加／攝影
外交部。記者張加／攝影

立陶宛與台灣增進關係而遭中國大陸施壓，德國官員近日出訪立陶宛表達支持，歐盟外長會議也將討論如何反制北京施壓。我外交部今表示，持續籲請所有遵循國際規則的全球民主夥伴，與立陶宛站在一起，共同向中國破壞國際法治與強權霸凌的作為説不。

外交部發言人歐江安今在線上例行記者會指出，德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特娜（Franziska Brantner） 近日訪問立陶宛，會晤包括立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），強力聲援立陶宛。

此外，法國外長樂德昂（Jean-Yves Le Drian）也發表聲明，表示將以輪值主席國身分推動歐盟反脅迫措施。德國、法國、英國、美國，以及許多歐洲國家等紛紛支持力挺立陶宛，譴責中方針對立國經濟制裁的霸凌作為；我外交部對於這股團結力量與正義之聲，表示敬佩與感謝。

歐江安說，歐盟是一個共同市場，遵循經濟互惠互利、市場自由開放的機制，而明顯外力對任一會員國強加的經濟脅迫，無疑也是對歐盟整體市場供應與生產供應鏈的經濟脅迫；中國大陸的政治霸凌與經濟威迫，不僅阻礙歐洲經貿發展、擾亂國際貿易環境的正常秩序，更對WTO會員國的經濟發展與人民生活造成衝擊。

立陶宛 歐盟

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