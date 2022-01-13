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屏東綠議員、農漁民、法、學界要莊瑞雄為其失言道歉

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
民進黨屏東縣長初選刀光劍影，屏東縣民進黨議員方文正（前排左二）、何輝能（前排右一）、無黨籍議員蔣家煌（前排左一）等地方民代，召開記者會要莊瑞雄為失言道歉。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣長初選刀光劍影，屏東縣民進黨議員方文正（前排左二）、何輝能（前排右一）、無黨籍議員蔣家煌（前排左一）等地方民代，召開記者會要莊瑞雄為失言道歉。記者劉星君／攝影

民進黨屏東縣長初選刀光劍影，立委周春米本月11日辦屏東縣長黨內初選記者會，莊瑞雄卻暗指，周春米與國民黨地方派系勾結與魔鬼共舞，讓基層支持者、屏東百工百業憤怒。民進黨縣議員方文正、何輝能、無黨籍議員蔣家煌今天與學界、法界、農漁民召開記者會，要求莊瑞雄為其失言道歉。

莊瑞雄說，該道歉的是朱立倫主席，該道歉的是利用國民黨地方勢力介入民進黨初選的人。莊瑞雄還發出一段影片，議長周典論錄音檔「這不是只有周春米立委要當縣長啦，也是為了典論阿下一屆議長順利，如果周春米立委代表民進黨，我敢大聲說啦，議長沒有人有興趣，只有我興趣而已啦！所以為了我自己也要來幫忙，但是我要跟大家強調，很多總幹事都知道，我們都是屬於國民黨」。

周典論的女兒周佳琪說，對莊瑞雄發出影片不作回應。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝譴責莊，請莊互相尊重，「當你口出惡言時，不見得會得到選民同情、或選民支持」，請不要把責任推給別人，這是民進黨的家務事，國民黨也會約束黨員。

「屏東人不是魔鬼，請莊瑞雄出來道歉！」今由民進黨縣議員方文正、何輝能、羅平道、無黨籍議員蔣家煌、潘連周，與學界代表屏科大名譽教授吳明昌（曾擔任小英之友會教授後援會會長）、屏東縣律師公會理事長林朋助、鳳梨農友洪銘聰、漁民王志民，還有基層村里長、代表等共30多人出席。

方文正憤怒說，民進黨屏東縣長初選，理應正大光明、團結良性競爭，莊瑞雄卻在對手宣布參選，接受台北媒體採訪脫口而出說對手和屏東人是派系勾結以及魔鬼共舞，「太不應該了」，要求莊瑞雄為失言向屏東人道歉，更要真正在屏東不分黨派服務選民，而不是交換成不分區後找不到人，更把屏東人貼標籤為魔鬼抹滅。

縣議員何輝能說，莊瑞雄惡言惡語，身為立委應該是要服務選民流汗，不是坐在電視台噴口水。「過去你參選時，我們給予支持、打拚，等到當選後，卻不理人」。羅平道無奈說，他曾任莊瑞雄後援會競選總幹事，但莊當選後，卻從未踏進服務處，批莊瑞雄是「這個不是政治撈仔，什麼是政治撈仔（政客）」。

無黨籍縣議員蔣家煌批莊瑞雄，從台北來屏東選立委，屏東人都沒排斥，卻因為初選，說出屏東人是魔鬼，無法認同。

農民代表洪銘聰說，魔鬼對農民來說不太好，農民的魔鬼是老天爺，莊委員的發言讓人難過，應該要跟屏東士農工商道歉。屏東人不能用魔鬼來形容，這是很不好的感受。

民進黨屏東縣長初選刀光劍影，屏東縣民進黨議員方文正（前排右三）、何輝能（前排右二）、無黨籍議員蔣家煌（前排左三）、潘連周（前排右一）等地方民代，召開記者會要莊瑞雄為失言道歉。記者劉星君／攝影
民進黨屏東縣長初選刀光劍影，屏東縣民進黨議員方文正（前排右三）、何輝能（前排右二）、無黨籍議員蔣家煌（前排左三）、潘連周（前排右一）等地方民代，召開記者會要莊瑞雄為失言道歉。記者劉星君／攝影

屏東縣 莊瑞雄 民進黨

延伸閱讀

出示錄音檔 莊瑞雄：屏縣國民黨籍議長公開支持周春米

莊瑞雄暗指與「魔鬼共舞」 周春米：鄉親不能接受

屏議員要求為魔鬼說道歉 莊瑞雄：該道歉的是朱立倫

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