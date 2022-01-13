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蔣經國逝世紀念　江啟臣：國民黨遇挫折是發憤圖強開始

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨立委江啟臣。本報資料照片
國民黨立委江啟臣。本報資料照片

今天是故總統蔣經國逝世34周年紀念，國民黨立委江啟臣在臉書以蔣的精神鼓勵國民黨，表示成功不是偶然，而是面對逆境的千錘百鍊；今日國民黨的困境，絕不比當年，作為蔣經國的信仰者、後繼者，又怎可能輕言放棄。

江啟臣說，這陣子國民黨再度遭逢低潮，許多同志、支持者都十分難受，但挫折不應是消極的起點，而應是發憤圖強的開始；「挑擔要揀重擔挑，走路要找難路走，生活要經苦處過；光明的前一剎是最黑暗的。」

江啟臣表示，今天絕不能只是緬懷蔣經國，更要承載蔣經國面對逆境的信念，為國家人民，力拚到底，「風雨同舟，甘苦共嘗」。

江啟臣指出，蔣經國曾經過多少逆境與挫折，才帶領國家走向繁榮穩定，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員郭岱君就曾評：蔣的一生經歷就是一個「苦」字，蔣當政以後，才是台灣真正艱苦的時候。

江啟臣說，1979年元旦美國與我國斷交，是我國史上最嚴峻的外交危機之一，更造成社會動盪、民心不安，但面對如此困境，蔣經國沒有灰心喪志，反用「以死而赴之」決心，推動黨務改革，並為凝聚民心、團結國人，將隔年訂為自強年。

蔣經國 江啟臣 國民黨

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