就任百日自評　朱立倫：的確辜負蔣經國的期許與勉勵

國民黨主席朱立倫今天就職滿百日，朱在臉書宣示，「所有戰役的成敗責任、國民黨的振衰起敝，我必須一肩扛起」，會努力贏得2022，2024才能藍天再現，讓辛苦防疫、在貧富差距惡化下奮鬥的每一位民眾，願意重新信任、託付國民黨。

朱立倫說，他會竭盡所能，「與所有在野力量」協力圖強，在農曆年後，展開2022大選的提名工作，以連結社會、得到中間選民與年輕世代認同為依歸，找出最有戰力的候選人。

朱立倫表示，他會與國民黨員、在野夥伴，共同提出務實而具新意的政策解方，全力監督制衡執政黨，為全體國人的幸福生活，善盡責任與義務，從「強力在野黨」邁向「準執政黨」．「為台灣，我們一起拚」。

今天是故總統蔣經國逝世卅四周年紀念日，朱立倫也提到，他一生最引以為榮的回憶，就是當年在成功嶺結訓得到第一名，並獲得時任總統的蔣親自召見；這段時間，常常自我反省、反思，的確辜負蔣給他的期許與勉勵。

朱立倫表示，回任黨主席這100天來，國民黨經歷罷免，公投及補選，同志及支持者都非常辛苦，「身為黨主席、作為領導者，我表現得不夠好，必須反省檢討，更加努力」。

但朱立倫也提到，在這100天，他也重建了國民黨駐美代表處，要讓國民黨聲音被世界聽見；還即將推出「新世代青年學苑」、「國安兵推營」、「中山獎學金」及「孫運璿獎學金」。

朱立倫說，這幾天在網路社群、各家媒體評論、一封封黨員親筆信中，收到許多批評和指教，他對大家的憤怒、不滿，都深有所感，也深自檢討，此刻國民黨沒有懷憂喪志權利。

朱立倫表示，在當前艱難時刻，仍有非常多黨員與各地民眾給國民黨許多建設性建議與改革方案，展現對國家熱愛，期待國民黨改變；國民黨百年來雖歷經許多挫折，始終是包容各方、堅持對抗強權與不公義、振興中華民國的中道力量。

朱立倫說，2022大選在擴大參與同時，他也會尋找與協調最佳人選，為所有黨籍縣市首長、市議員候選人，提供充足的陸戰和空戰資源，既擔任前線將士最堅實的後盾，也會在第一線帶頭來拚，如蔣經國曾說的：「風雨同舟，甘苦共嘗」。

朱立倫表示，接下來的每一場戰役，無論風雨多大，黨內都在同一條船上，無論挫折與否，共同承擔、一起分享，共同在為中華民國的未來而奮鬥，為所有努力為生活打拚的國人而努力。