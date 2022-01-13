蔡英文到雲林南聖宮贈匾 誇讚劉建國引來不同解讀

蔡英文總統今天由立委劉建國陪同到雲林縣斗六市南聖宮贈匾，致詞時誇讚雲林人很棒，出很多能人之外，也誇讚劉建國是一個「揪認真」的立委，很會爭取預算，各部會首長見到劉，都很怕劉不知又要來討多少錢了，蔡英文公開的誇讚，也為雲林下屆縣長人選，有不同的聯想和解讀。

蔡英文今天到雲林科技大學參加大學校長會議後，在內政部長徐國勇及劉建國陪同下轉往斗六南聖宮參拜關聖帝君，並贈匾「世範千秋」給廟方，劉建國針對台大虎尾院區將以65億建造國家級的高齡健康研究中心，預定本月18日發包，當面向總統請求，因建材原料漲價，成本增加一到兩成經費，請總統幫忙。

隨後蔡英文致詞，除讚揚雲林人出了很多能人，許多人在政府服務，對國家貢獻很多，就連天天在身邊保護她的一名侍衛也是雲林人，政府一直想在雲林投資，照顧更多老人，所以很重視老人醫學的發展。

蔡英文話鋒一轉，說這都要靠一位好立委在雲林顧頭顧尾，鍥而不捨爭取，把更多預算拿回雲林，那就是劉建國，許多部長甚至院長總統見到劉建國很頭痛，認為劉又不知要來討什麼了，但這頭痛為雲林好，部會首長也很樂意給，雲林有雲科大培育人才，將人又有醫學中心，一定會有很好發展，期待南聖宮帝君庇佑讓雲林更好，更多年輕人願意回來。

蔡英文說，過去兩年台灣面臨許多挑戰，尤其疫情日益嚴重，但國際更嚴重，幸好所有人和政府配合，台灣防疫做得很好，經濟才定進展，目前世界供應鏈少不了台灣，所以大家一定要更團結，讓台灣在世界愈來愈重要，讓後代身為台灣人更有面子，她除向大家拜年，並強調最近疫情又開始嚴重了，她要提醒大家一定要趕緊去打第一、二劑，才會有更好的防護力。