修憲首次公聽會國民黨未出席 民進黨要朱立倫面對

立法院臨時會今天第一次舉辦修憲公聽會，但國民黨立委皆未出席，民進黨立委紛紛上台發言譴責，擔憂在高門檻下，修憲將無法成案，尤其高度共識的18歲公民權，也呼籲國民黨主席朱立倫要出來面對國民黨所提的修憲版本。

國民黨立法院黨團因不滿修憲委員會主席推舉，昨天放話「不會參加民進黨自行排定的會議，民進黨必須背負修憲失敗的完全責任。」今天公聽會由民進黨籍修憲委員會召委周春米主持，參加公聽會的專家學者由民進黨、時代力量和民眾黨推薦。

民進黨立委、修憲委員會召委管碧玲說，修憲需要4分之3出席門檻，因此掌握在政黨手中，憲政歷史發展責任就是政黨責任 ，遇到憲法時刻，民進黨過去即便是反對黨，也都是合作態度，可以合作推陽光反案、推動憲改等，現在的憲法時刻，國民黨要不要啟動？

管碧玲說，涉及總共89萬年輕人的18歲公民權的時候，國民黨有無鴿派力量？讓民主路線力量出現，唯一因素，這次修憲是朱立倫主席本身框架，朱立倫主持修憲小組會議，也確立四大修憲立場，也在朱的任內將修憲版本送立法院，朱立倫也親自主持小組會議，「難道你自己的框架也要廢在哪裡？躺在哪裡嗎？」

民進黨立委陳亭妃說，很遺憾沒看到國民黨來參與，到目前為止得不到國民黨正面回應，擔心刻意用程序杯葛，卡住整個討論，一次次審查會變成國民黨無出席，讓修憲變成是零，尤其完全民主國中還有哪幾個國家沒降為18歲公民權，台灣還停留在20歲，非常緩慢且遺憾。

時代力量立委王婉諭說，嚴厲譴責國民黨不願意開啟對話可能性，不僅杯葛，連出席都不願意，怠惰作法違背人民誠信，諸多議案還是國民黨訴求，實在讓人難以理解、失望，高度共識18歲公民權人人都期待，別讓修憲成為一場空。

台灣青年民主協會理事長張育萌說，日本、南韓和馬來西亞都下修18歲公民權，台灣已非亞洲第一，2005年就喊出18歲公民權，但17年過去，高達900萬人在18、19歲時錯過公民權行使，如果有政黨杯葛這次修憲，繼續用憲法根本大法剝奪年輕人參與權利，會被時代唾棄。