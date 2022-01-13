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金門縣府發布新人事 坊間議論楊鎮浯「選舉考量」

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府今天發布新一波的人事，這波人事中，以即將接任建設處長李有忠的派任最受矚目。圖／摘自李有忠臉書
金門縣府今天發布新一波的人事，這波人事中，以即將接任建設處長李有忠的派任最受矚目。圖／摘自李有忠臉書

金門縣政府今天發布新一波的人事，因應秘書長陳朝金即將榮退，秘書長將由原建設處長陳祥麟出任、建設處長由李有忠出任、教育處長由原教育處副處長黃雅芬出任、行政處長由原副處長許慧婷升任；這波人事中，以李有忠的派任最受矚目，因為他完全沒有行政經驗與專業背景，外界都揣測是縣長楊鎮浯開始為選舉布局。

縣府今天中午發布新人事消息，新任主官(管)共計14位，相關人事命令於1月16日生效，1月16日上午9時於縣府一樓多媒體簡報室舉行原新任首長布達交接典禮。

縣府秘書長由陳祥麟出任；教育處長由黃雅芬出任；行政處長由許慧婷出任；建設處長由李有忠出任。

李有忠現年57歲，淡江大學化工系大學畢業，曾任財團法人法律扶助基金會金門分會專員、金門名城電視節目監製兼主持人、金門酒廠董事、金門縣商業會理事長等職。

其他還有，新任人事處長由錢忠直出任；地政局長由王登緯出任；文化局長由許績鑫出任；金門縣公共車船管理處長由吳志偉出任；金門縣畜產試驗所長由林政道出任；金門縣動植物防疫所長由樊德正出任；金門縣養護工程所長由王建貿出任。

新任金門縣採購招標所長由董燕輝出任；縣大同之家主任由翁秝蓁出任；縣金城鎮衛生所主任由許雅荃出任。

除前列機關首長外，原地政局長葉媚媚及文化局長許正芳調任縣府參議。教育處副處長由原畜試所長陳家輝調任、行政處副處長由原車船處長李文堆調任、人事處副處長由科長許玉韻陞任、環境保護局副局長由科長楊忠盛陞任。

縣長楊鎮浯表示，李有忠是此次唯一以政務人員任用者，他認為，李有忠專業與經歷跨及媒體、文化、科技及產業，對於金門產業結構與現況極為瞭解，對金門產業未來發展方向也有其前瞻性的思維；希望借重李有忠豐富的實務經驗，從業界的角度及思維，推動縣內各項產業政策，促進地區產經蓬勃發展。

對於這項人事佈局，坊間也議論紛紛，不少民意代表就直言李有忠毫無專業背景，如果就其商業經驗，比較適合接工策會，如此貿然接縣府第一處的建設處，可能還是選舉考量，藉由重用李氏宗親，來「固樁」的意圖明顯，後續李有忠的表現有待觀察。

金門縣府今天中午發布人事消息，教育處長由黃雅芬升任。記者蔡家蓁／攝影
金門縣府今天中午發布人事消息，教育處長由黃雅芬升任。記者蔡家蓁／攝影
金門觀光處副處長許績鑫（左）將出任金門縣文化局長一職。記者蔡家蓁／攝影
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金門 文化局

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