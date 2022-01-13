與盧同台飄硝煙味 蔡其昌：政治人物要解決市民問題

立法院副院長蔡其昌今天上午到大甲出席地方活動，被視為綠營在台中市長人選大熱門的他，難得與爭取連任的盧秀燕同台。蔡受訪時表示，台中市民要的是政治人物能解決問題，盧在社宅跟捷運的市情上要自己面對，輿論跟民眾非常不高興。

縣市首長選舉將於年底登場，蔡其昌被視為綠營最熱門的台中市長候選人，今天上午10時許出席大甲地方活動，難得與國民黨籍的台中市長盧秀燕同台，雙方在活動上互動良好，但蔡在接受媒體聯訪中，卻流露出一絲硝煙味。

對於今天與盧秀燕同台，蔡其昌要大家別想太多。蔡說到，我現在就是立法院副院長，是這個選區的立委，我就是把現在的角色跟工作做好，讓台中及我的選區更好，在地鄉親的需求，我們從中央要預算，來協助地方，完成地方期待，盧市長來關心，很歡迎，這也是她身為市長該做的工作。

但提到社宅及捷運問題時，蔡其昌認為輿論與民眾都非常不高興。他指出，社宅問題，到相關行政機關查詢就知道，幾乎沒什麼太大的進度，土地也被賣；捷運事情的爭議，市長是否能夠保衛人民，站在公平正義的角度，來處理市政，這是盧市長要面對的課題，這些事情都該被監督，人民都在等著看。