蘇貞昌明就任三年 民選後最長行政院長「感謝支持」

行政院長蘇貞昌明天就任將滿三年，將成為民選後在任最長行政院長。蘇貞昌今天上午在行政院會感謝行政團隊密切合作，關關難過關關過。對於本周已進入返國人潮最高峰，他提醒，防疫如同作戰，疫情嚴峻，必須繃緊神經，一點鬆懈不得，容不得一點疏失怠慢。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在會中表示，2019年1月14日蔡英文總統請他來擔任行政院長，明天整整滿三年，他非常感謝總統的信任、國人同胞的支持、立法院的指教支持。尤其特別感謝團隊全體同仁的努力，為國家做事、為人民服務。

蘇貞昌說，這三年來真的非常不簡單，不只是疫情嚴峻、種種挑戰，非常多的難關，因為大家非常努力、有能力、盡責任，密切合作，才能關關難過關關過。

蘇貞昌說，能讓行政團隊為國人服務這麼長的時間非常不簡單，國人同胞能對我肯定也是難得的，也是大家努力的成果。他說，總統昨天公開感謝行政團隊，希望大家繼續努力。因為人民的期待、支持，總統的肯定，是給我們最大的鼓勵，希望能繼續盡心盡力為國家服務，這是很難得的際遇，希望大家持續以最有效的方法與作為，提升國家競爭力，讓台灣一代一代愈來愈強。

針對近期疫情，蘇貞昌表示，本周已進入春節返國人潮最高峰期，各國㦤晴嚴峻、加上變種病毒強大傳播力，都讓疫情防守更加辛苦，勉勵大家防疫如同作戰，疫情嚴峻、繃緊神經，一點鬆懈不得，容不得一點疏失怠慢。

蘇貞昌近來密集召開多次會議，他說，回想三年前中國爆發非洲豬瘟、兩年爆發疫情，去年開始從桃園群聚、萬華茶室、雙北果菜市場等一波又一波的戰役，因有大家團結合作一步步走過來，他說，這段時間我們一邊繃緊神經，全體動員對抗疫情，一邊要為疫苗奔走張羅，提高接種率，現在總算第一劑達到八成、第二劑突破七成。

蘇貞昌說，面對這波疫情只有更加小心，盡全力堵住可能缺漏，找出造成感染練的線頭，一有確診立刻匡列、隔離，現在疫苗十分充足，鼓勵尚未第二劑者儘速打，可以打第三季的也趕快打。希望新的一年能維持平安正常生活。