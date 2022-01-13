快訊

小提琴家林昭亮妻女施打3劑疫苗仍感染Omicron 發病2天痊癒

民進黨年底選舉陷人選焦慮 會派陳時中與侯友宜「歐吉桑對決」嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘇貞昌明就任三年 民選後最長行政院長「感謝支持」

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌(左)就任將滿3年。本報系資料照
行政院長蘇貞昌(左)就任將滿3年。本報系資料照

行政院蘇貞昌明天就任將滿三年，將成為民選後在任最長行政院長。蘇貞昌今天上午在行政院會感謝行政團隊密切合作，關關難過關關過。對於本周已進入返國人潮最高峰，他提醒，防疫如同作戰，疫情嚴峻，必須繃緊神經，一點鬆懈不得，容不得一點疏失怠慢。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在會中表示，2019年1月14日蔡英文總統請他來擔任行政院長，明天整整滿三年，他非常感謝總統的信任、國人同胞的支持、立法院的指教支持。尤其特別感謝團隊全體同仁的努力，為國家做事、為人民服務。

蘇貞昌說，這三年來真的非常不簡單，不只是疫情嚴峻、種種挑戰，非常多的難關，因為大家非常努力、有能力、盡責任，密切合作，才能關關難過關關過。

蘇貞昌說，能讓行政團隊為國人服務這麼長的時間非常不簡單，國人同胞能對我肯定也是難得的，也是大家努力的成果。他說，總統昨天公開感謝行政團隊，希望大家繼續努力。因為人民的期待、支持，總統的肯定，是給我們最大的鼓勵，希望能繼續盡心盡力為國家服務，這是很難得的際遇，希望大家持續以最有效的方法與作為，提升國家競爭力，讓台灣一代一代愈來愈強。

針對近期疫情，蘇貞昌表示，本周已進入春節返國人潮最高峰期，各國㦤晴嚴峻、加上變種病毒強大傳播力，都讓疫情防守更加辛苦，勉勵大家防疫如同作戰，疫情嚴峻、繃緊神經，一點鬆懈不得，容不得一點疏失怠慢。

蘇貞昌近來密集召開多次會議，他說，回想三年前中國爆發非洲豬瘟、兩年爆發疫情，去年開始從桃園群聚、萬華茶室、雙北果菜市場等一波又一波的戰役，因有大家團結合作一步步走過來，他說，這段時間我們一邊繃緊神經，全體動員對抗疫情，一邊要為疫苗奔走張羅，提高接種率，現在總算第一劑達到八成、第二劑突破七成。

蘇貞昌說，面對這波疫情只有更加小心，盡全力堵住可能缺漏，找出造成感染練的線頭，一有確診立刻匡列、隔離，現在疫苗十分充足，鼓勵尚未第二劑者儘速打，可以打第三季的也趕快打。希望新的一年能維持平安正常生活。

疫情 蘇貞昌 行政院

延伸閱讀

蘇貞昌探視陳柏惟 陳：後天檢查無礙即可出院

蘇揆就任3年 蔡總統讚：疫情積極掌握、經濟逆勢成長

豐興鋼鐵創辦人林文貴離世 正副總統及閣揆相繼來捻香

總經費20.75億元　國1將增設造橋交流道

相關新聞

緬懷蔣經國　蔣萬安：天下沒有不能完成的任務

今天是故總統蔣經國逝世34周年紀念，蔣的孫子、國民黨立委蔣萬安今也在臉書貼文緬懷表示，「經國先生」曾說「天下沒有不能完成...

屏東綠議員、農漁民、法、學界要莊瑞雄為其失言道歉

民進黨屏東縣長初選刀光劍影，立委周春米本月11日辦屏東縣長黨內初選記者會，莊瑞雄卻暗指，周春米與國民黨地方派系勾結與魔鬼...

蔣經國逝世紀念　江啟臣：國民黨遇挫折是發憤圖強開始

今天是故總統蔣經國逝世34周年紀念，國民黨立委江啟臣在臉書以蔣的精神鼓勵國民黨，表示成功不是偶然，而是面對逆境的千錘百鍊...

被勸進參選竹市長？羅秉成：過去與未來都沒選舉這一站

傳聞民進黨內有人點名行政院政委兼發言人羅秉成出戰新竹市長選戰。羅秉成今（13）日直言自我期許要專注政務工作，強調在他過去...

就任百日自評　朱立倫：的確辜負蔣經國的期許與勉勵

國民黨主席朱立倫今天就職滿百日，朱在臉書宣示，「所有戰役的成敗責任、國民黨的振衰起敝，我必須一肩扛起」，會努力贏得202...

蔡英文到雲林南聖宮贈匾 誇讚劉建國引來不同解讀

蔡英文總統今天由立委劉建國陪同到雲林縣斗六市南聖宮贈匾，致詞時誇讚雲林人很棒，出很多能人之外，也誇讚劉建國是一個「揪認真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。