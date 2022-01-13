出示錄音檔 莊瑞雄：屏縣國民黨籍議長公開支持周春米

屏東縣長民進黨內初選白熱化，競逐初選的民進黨立委莊瑞雄今出示國民黨籍屏東縣議長周典論發言音檔，內容是要大家唯一支持民進黨立委周春米，只要周春米當縣長，他這議長就沒有任何人有興趣，莊瑞雄強調「他所謂的拒絕與魔鬼共舞，指的是引進國民黨地方勢力的人，不要把標籤貼給民進黨支持者。」

周春米日前宣佈參與初選，莊瑞雄日前指與國民黨地方派系勾結，是與魔鬼共舞，也是民主之恥，屏東縣議會民進黨團總召何輝能今天開記者會要求莊瑞雄道歉。

莊瑞雄今天在台北記者會說，議員開這樣記者會，心裡頭很心酸，這在其他縣市不會發生，相信他們也有苦楚，但為何國民黨地方勢力要介入初選？目的是什麼 又是誰來引進？國民黨跟民進黨政黨價值理念路線完全不同，他曾說屏東從來沒指定接班，不是屏東傳統，去跟國民黨派系勾結，這會是屏東民主政治之恥。

但周春米今指，屏東鄉親認為把她的支持者標籤為魔鬼，把五星級縣長打出縣政榮耀說是民主之恥，很多鄉親無法接受，傷害了他們的感情。

莊瑞雄說，不解為何周春米把「民主之恥」的標籤貼給五星級縣長潘孟安，這場初選談的是理想、政黨理念，台中第二選區傳達給民進黨所有公， 要拒絕跟國民黨地方勢力結合，「拒絕與魔鬼共舞」指的是國民黨地方勢力介入，怎會對號入座？把標籤貼給潘孟安？

莊瑞雄強調，國民黨籍立委、也是屏東縣黨部主委的廖婉汝曾發新聞稿指出，很多黨員、支持者打給縣黨部，為何國民黨要去動員支持民進黨參選人？「是飼老鼠咬布袋」。莊瑞雄也出示周典論要求屏東縣各農會一同支持周春米的音檔。

莊瑞雄說，為何不能光明正大初選？該道歉的是國民黨主席朱立倫和引進國民黨勢力，服務不分黨派這是一定的，但是政黨在初選時引「清兵入關」，引進勢力，正所謂道不同不相為謀，為何國民黨要來亂？目的何在？他無意去做任何指控，談的都是現狀。

莊瑞雄說，任何政黨支持者到服務處都很歡迎，他每周五固定時間在服務鄉親、選民，若有任何國會議員像他這樣，他也會很佩服，但太多耳語小動作，大可不必。